  • BIST 1.453
  • Altın 521,279
  • Dolar 8,5928
  • Euro 10,4659
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Ab Sayıştayı, Frontex’i Dış Sınırların Korunmasında Etkisiz Ve Yetersiz Buldu

» »
Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı, AB’nin sınır koruma ajansı Frontex’in dış sınırların korunmasında yeterince etkili olmadığı ve yasa dışı göçle mücadeleye desteğinin yetersiz kaldığı sonucuna vardı.
Ab Sayıştayı, Frontex’i Dış Sınırların Korunmasında Etkisiz Ve Yetersiz Buldu

Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı, AB’nin sınır koruma ajansı Frontex’in dış sınırların korunmasında yeterince etkili olmadığı ve yasa dışı göçle mücadeleye desteğinin yetersiz kaldığı sonucuna vardı.

Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı, Frontex’in faaliyetlerine dair hazırladığı raporun sonuçlarını açıkladı. “Frontex, üyle ülkeler ve Schengen ülkelere AB’nin dış sınırlarının yönetilmesinde yardım ederken yeterince etkili olmamıştır.” ifadesi kullanılan açıklamada, Frontex’in yasa dışı göçle ve sınır ötesi suçlarla mücadeledeki desteğinin de yetersiz kaldığı belirtildi.

AB denetçileri, Frontex’e sınır korumayla ilgili 2016’da verilen yetkinin de tam olarak uygulanmadığı sonucuna ulaştı.

Raporun hazırlanmasından sorumlu AB Sayıştayı üyelerinden Leo Brincat, “Frontex’in görevlerinin, AB’nin dış sınırlarında sınır ötesi suçlar ve yasa dışı göçle mücadelede hayati önemi bulunmaktadır. Buna rağmen Frontex bu görevi etkin şekilde yerine getirememektedir. Bu özellikle Frontex’e ilave sorumluluklar verildiği bir dönemde endişe vericidir.” ifadesini kullandı.

Frontex 2004’te üye ülkelerin sınır koruma teşkilatlarıyla birlikte AB sınırlarındaki terör, kaçakçılık, insan kaçakçılığı gibi konularla mücadele etmesi için kuruldu, kurulduğundan bu yana yetkileri ve bütçesi artırıldı. Frontex’in 2006’da 19 milyon avro olan bütçesi geçen yıl 460 milyon avro olmuştu.

AB ajansı Frontex, son dönemde özellikle Ege Denizi’nde göçmenlere yönelik uluslararası hukuka aykırı geri itme olaylarıyla anılıyor.

Birçok uluslararası medya kuruluşu, Yunanistan’ın gerçekleştirdiği geri itmelerde Frontex’in de rolü bulunduğuna yönelik çok sayıda haber yayımlamıştı. Frontex, bu nedenle AB yönetimi ve Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin eleştirilerinin de hedefinde bulunuyordu.

Uluslararası medyada Yunanistan’ın kendi kara sularında bulunan sığınmacıları Türkiye’ye geri ittiği yönünde çıkan haberlerin ardından AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) ve AB Ombudsman Kurumu da Frontex hakkında soruşturma başlatmıştı.

Frontex Direktörü Fabrice Leggeri ise kurumunun Yunanistan’ın göçmenleri açık denize geri itmesine destek verdiği yönündeki iddiaları reddetmişti.

       

       

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ab'de Terör İçerikleri 1 Saat İçinde İnternetten Kaldırılacak07 Haziran 2021 Pazartesi 18:12
  • ‘Bosna Kasabı’ lakaplı Mladic’in davasında nihai karar yarın açıklanacak07 Haziran 2021 Pazartesi 17:10
  • "Yahudi düşmanlığı yapan Alman vatandaşı olamasın" teklifi07 Haziran 2021 Pazartesi 09:47
  • Almanya'da hükümetin ulaşım ve iklim politikaları bisiklet konvoylarıyla protesto edildi07 Haziran 2021 Pazartesi 09:40
  • Emekli maaşını almak için annesinin cesedini yedi yıl evde gizlemiş04 Haziran 2021 Cuma 20:29
  • Fransa, Malili güçlerle ortak operasyonları askıya aldı04 Haziran 2021 Cuma 15:02
  • Muhalif Blog Yazarı, Belarus'taki Eylemleri Organize Ettiğini İtiraf Etti04 Haziran 2021 Cuma 13:02
  • AB Aday Ülkelere 14,1 Milyar Euro Destek Verecek03 Haziran 2021 Perşembe 09:56
  • 2021 Yılının İlk Çeyreğindeki Turist Sayısı %83 Azaldı03 Haziran 2021 Perşembe 09:51
  • NATO'da zirve hazırlığı02 Haziran 2021 Çarşamba 10:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti