AB Türk iş dünyasında hayalkırıklığı yarattı

AB’nin Türkiye ile Gümrük Birliği’nin genişletilmesi için müzakerelere başlamama kararına Türkiye iş dünyası tepkili. DW Türkçe'ye konuşan iş insanları, “Karar yalnızca Türkiye’yi değil, AB’yi de olumsuz etkiler” diyor

Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi'nin Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesi için müzakerelere şu an için başlamama kararı alması, yalnızca hükümetin değil Türkiye iş dünyasının da tepkisini çekti. DW Türkçe'ye konuşan iş dünyası temsilcileri, Gümrük Birliği’nin güncellenmemesinin yalnızca Türkiye’ye değil; AB’ye de zarar vereceğine dikkat çekiyor. İş insanlarına göre, Avrupa Birliği 24 Haziran’dan sonra OHAL’e son vermeye hazırlanan Türkiye’ye olumlu bir karşılık vermeli.

Türkiye ile AB arasında 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren ve geçen 22 yılda karşılıklı ticareti 37 milyar dolardan yaklaşık 150 milyar dolara çıkaran Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesi, küresel ticaret savaşlarının hızlandığı bugünlerde Türkiye ekonomisi için kritik önemdeydi. Bu nedenle, AB’nin Gümrük Birliği'nin genişletilmesi için müzakerelere başlamama kararı alması, dış ticaretinin yaklaşık yüzde 50'sini AB ile gerçekleştiren Türkiye iş dünyasında ‘hayal kırıklığı’ yarattı.

Son 4 yıldır gerek Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek gerekse Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TÜSİAD’dan TOBB’a kadar pek çok iş dünyası örgütü, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine dönük AB'de lobi faaliyeti yapıyordu. Gümrük Birliği'nin çerçevesinin genişletilmesi ve sanayi ürünleri yanında tarım ürünleri ve hizmet sektörünün de anlaşmaya dahil edilmesi ile AB-Türkiye arasındaki ticaretin 300 milyar dolara kadar çıkartılması planlanıyordu.

“AB, iki yüzlü ve tutarsız”

Karar sonrasında, hükümet kanadından yapılan açıklamalarda AB ‘iki yüzlü ve tutarsız’ olmakla suçlandı. Karara ilişkin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, hem Türkiye’nin hem de AB’nin çıkarlarına hizmet edecek olan Gümrük Birliği güncellemesinin şartlara bağlanmasına anlam verilemediğine vurgu yapılarak, “AB’nin, Türkiye’ye adil ve dürüst davranmadığı bir kez daha görülmüştür. AB’nin söz konusu tutumuna rağmen süreçten uzaklaşanın ülkemiz olduğunu ileri sürmek iki yüzlülük ve tutarsızlıktır” sözlerine yer verildi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de, AB Genel İşler Konseyi'nin dün kabul ettiği sonuç belgesine sosyal medya üzerinden tepki göstererek AB’yi Türkiye’ye karşı ön yargılı olmakla suçladı.

Acele verilmiş bir karar”

Hükümetin açıklamalarının ardından, DW Türkçe’ye konuşan Türkiye iş dünyasının önde gelen isimleri de AB’nin kararını eleştirdi. Çatısı altında 25 federasyon, 190 dernek ve Türkiye’nin toplam ihracatının yarısını gerçekleştiren 40 bine yakın şirketin yer aldığı Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan’a göre, Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği ile ilişkileri hızla düzeltmesi gerekiyor. AB’nin de Türkiye ile ticari ortaklığını dönemsel koşullara bağlamadan ele alması gerektiğini kaydeden Orhan Turan, “Avrupa, bizim için çok önemli bir çıpa. AB ekonomisi büyüdükçe, bizim de ihracatımız büyüyor. Ne yapıp edip, Gümrük Birliği’nden kaynaklı sorunların aşılması yönünde adım atılmalı” diye konuşuyor.