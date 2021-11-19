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ABD anayasasının orijinal kopyası rekor fiyatla satıldı! İşte o belge ve rekor fiyat...

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Amerika Birleşik Devletleri anayasasının orijinal kopyası 43 milyon dolara açık artırmayla satıldı.
ABD anayasasının orijinal kopyası rekor fiyatla satıldı! İşte o belge ve rekor fiyat...

Sotheby's, ödenen miktarın tarihi bir belge için dünya rekoru olduğunu söyledi. Açık artırmayı kimin kazandığı açıklanmadı.

George Washington, Benjamin Franklin ve James Madison da dahil olmak üzere 'Amerika'nın kurucuları' tarafından 17 Eylül 1787'de Philadelphia'nın Bağımsızlık Salonunda imzalanan ve ertesi yıl onaylanan ABD anayasasının 11 kopyası bulunuyor.

Sotheby's'de el yazmaları ve eski kitaplar uzmanı Selby Kiffer, bu kopyanın muhtemelen imzanın arifesinde basılan 500 adetlik bir baskının parçası olduğunu söyledi.

Bir Sotheby's sözcüsü, komisyonlar dahil 43,2 milyon dolarlık satışın müzayedede sunulan tarihi bir belge için dünya rekoru olduğunu kaydetti.

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1988'de 165 bin dolar ödedi

Tarihi eserin son sahibi olan Golman ailesi, 1988 yılındaki açık arttırmada anayasaya 165 bin dolar ödedi. Ender bulunan evrakı yeniden satışa koyan Dorothy Tapper Golman'ın elde edilen tüm geliri kendi adını taşıyan vakfa bağışlayacağı belirtildi.

Altı sayfalık metinde, yönetim biçimi, kuvvetler ayrılığı ve yasaların değişimine ilişkin ayrıntıların belirlendiği 7 maddelik ilk anayasanın yanı sıra George Washington imzalı bir mektup da bulunuyor.

1789 yılında yürürlüğe giren anayasa bugüne kadar 27 kez revize edildi.

 

Euronews.

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