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ABD basını: Musk, 13'üncü çocuğunu saklamak için annesine para teklif etti

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Milyarder ve iş insanı Elon Musk’ın çocuğun kendisinden olduğunu gizlemesi şartıyla yazar Ashley St. Clair’e 15 milyon dolar teklif ettiği iddia edildi.
ABD basını: Musk, 13'üncü çocuğunu saklamak için annesine para teklif etti

26 yaşındaki muhafazakar yazar Ashley St. Clair, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’la bir çocukları olduğunu Şubat’ta duyurmuştu.

Euronews’ün Wall Street Journal’dan aktardığına göre Musk çocuğun kendisinden olduğunu açıklamaması için St. Clair’e 15 milyon dolar (570 milyon 312 bin lira) ve aylık 100 bin dolar (3 milyon 802 bin lira) etti.

St. Clair teklifi reddettiğini ve o günden itibaren çocuğun velayetini almak için hukuki mücadele verdiğini açıkladı.

Musk’ın çocuk ordusu

Çok sayıda çocuk sahibi olmayı hedefleyen ve sürekli üreme propagandası yapan Musk, çocuklarından bir ‘lejyon’ kurmak istiyor. Bu terim, Roma ordusunda binlerce kişilik birlikleri anlatmak için kullanılıyordu.

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