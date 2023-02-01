  • BIST 4.713,39
  • Altın 1165.2
  • Dolar 18.8023
  • Euro 20.5233
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

ABD Başkanı Biden’ın evine FBI baskını

» »
ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware'deki evine FBI tarafından baskın düzenlendi.
ABD Başkanı Biden’ın evine FBI baskını

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden’ın Delaware’deki evine FBI tarafından baskın düzenlendi. Evde FBI ekipleri tarafından arama yapıldığı açıklandı.

Biden’ın evinden ve ofislerinden çıkan gizli belgeler ABD’de büyük yankı uyandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray, Biden'ın Delaware'deki evinden “gizli” ibareli belge daha çıktığını duyurmuştu.

BIDEN'IN OFİSİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı “gizli bilgiler içeren az sayıda belge”nin bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin “kilitli bir dolapta” bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda “şaşırdığını” söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

Başkan Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin bulunması üzerine “Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?” yorumunu yapmıştı.

Trump'ı bu konuda eleştiren Biden'ın da konutundan gizli belgelerin çıkması karşısında Cumhuriyetçiler, Başkan Biden'a karşı eleştirilerinin dozunu artırdı.

Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’de Türkiye uyarısı: Galata, Taksim ve İstiklal’e dikkat çektiler30 Ocak 2023 Pazartesi 12:52
  • ABD yine polis şiddeti yüzünden karıştı28 Ocak 2023 Cumartesi 12:55
  • ABD’den Türkiye’ye ‘Rusya’ya yaptırım’ baskısı artıyor27 Ocak 2023 Cuma 11:35
  • ABD medyasından Türkiye yorumu: Biden’ın büyük zaferi tehlikede25 Ocak 2023 Çarşamba 19:34
  • ABD’den Erdoğan’ın İsveç çıkışına jet yanıt: Hazırlar24 Ocak 2023 Salı 10:56
  • ABD’de silahlı saldırı! Can kaybı yükseliyor22 Ocak 2023 Pazar 23:30
  • Kuş gribi salgını ve enflasyon, ABD'de yumurta fiyatlarını uçurdu22 Ocak 2023 Pazar 14:54
  • Uçaklar kalkamamıştı, nedeni açıklandı: ‘Personel dosyaları silmiş’20 Ocak 2023 Cuma 14:45
  • ABD’de uyuşturucu krizi: Hayvan sakinleştiricisi Philadelphia’yı ‘zombi kenti’ne çevirdi18 Ocak 2023 Çarşamba 21:48
  • Video konferansta şok: Siyasetçinin yarı çıplak arkadaşı kameraya yakalandı14 Ocak 2023 Cumartesi 23:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti