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ABD Başkanı Trump: Biz Aslında Bu Seçimleri Kazandık

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ABD Başkanı Trump, ülkede düzenlenen 59. başkanlık seçimlerine ilişkin, " Biz bu seçimleri kazanacaktık ve kazandık da. Şimdiki hedefimiz seçimlerin güvenliğini sağlamak." dedi.
ABD Başkanı Trump: Biz Aslında Bu Seçimleri Kazandık

ABD Başkanı Donald Trump, seçimin birçok eyalette resmi olmayan sonuçlarının duyurulmasının ardından Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına çıktı. 

Amerikan halkına kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Trump, "Bir grup insanın, bize destek veren kişilerin oy kullanmasını engellemeye çalışmasından dolayı üzgünüm." diye konuştu. 

"Büyük bir kutlama için hazırlanıyoruz"

Trump, seçim zaferi için hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Biz şu anda kazançlı durumdayız. Büyük bir kutlama için hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı. 

Florida, Ohio, Teksas gibi kritik eyaletleri kazandıklarını vurgulayan Trump, Georgia, Kuzey Carolina, Pennsylvania ve Arizona gibi sonuçların henüz netleşmediği eyaletlerde de zafer beklediklerini vurguladı. 

Trump seçim sonuçlarının açıklanmasının bir anda kesildiğini belirterek, "Demokratlar bu seçimleri kazanamayacağını biliyor. O zaman hadi mahkemeye gidelim dediler." diye konuştu. 

Seçim sonuçlarının akışının kesilmesinin "bir hile" olduğunu savunan Trump, "Bu ülkemiz için bir utançtır. Biz bu seçimleri kazanacaktık ve kazandık da. Şimdiki hedefimiz seçimlerin güvenliğini sağlamak. Bu önemli bir zaman." dedi. 

Trump, hukukun yerini bulması gerektiğinin altını çizerek, "Biz ABD Yüksek Mahkemesine gideceğiz.Oy kullanma işlemlerinin durmasını istiyoruz. 4 Kasım sabahı 04'te kullanılıp, listeye eklenen oylar olduğunu görmek istemiyoruz. " mesajını verdi. 

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