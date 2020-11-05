ABD Seçiminde Biden Önde, Trump Oy Sayımını Mahkemeye Taşıyacak

ABD'de tüm sandıkların kapanmasının üzerinden 24 saat geçti, ancak seçim sonucu henüz kesinleşmedi.

Demokrat aday Biden, Cumhuriyetçi Trump karşısında önde. Bazı eyaletlerde oy sayımı sürüyor ama Biden önde götürdüğü Nevada eyaletini de kazanırsa 270 delegeye ulaşarak seçimi kazanan isim olacak.

Trump'a ülke genelinde 3.5 milyon oy fark atan Biden seçilirse, tarihte en fazla oyu alan ABD başkanı olarak da tarihe geçecek.

Öte yandan Trump ise bazı eyaletlerde oyların yeniden sayılmasını talep ediyor. Trump, Wisconsin, Georgia, Pennsylvania ve Michigan'da sayımı yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Resmi sonucun ilan edilmesinin günler alabileceği belirtiliyor.

DEMOKRAT BAŞKAN ADAYI BİDEN: SEÇİMİN KAZANANININ BİZ OLACAĞINA İNANIYORUZ

ABD başkanlık yarışının Demokrat başkan adayı Joe Biden, "Başkanlığı kazanmak için gereken 270 delegeye ulaşacak kadar eyalet kazanıyoruz. Burada kazandığımızı ilan etmiyorum ama seçimin kazananının biz olacağına inanıyoruz.'' dedi.

ABD sonuçları henüz kesinleşmeyen seçime kilitlenirken, Biden, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris ile Delaware eyaletinde açıklama yaptı.

Bu seçimlerde 150 milyondan fazla Amerikalının oy kullandığını ve Amerikan tarihinde en fazla bu seçimlerde oy kullanıldığını söyleyen Biden, ABD'yi halkın yönettiğini, yetkiyi halkın verdiğini ve ABD başkanın kim olacağına da halkın karar vereceğini ifade etti.

Biden, ''Başkanlığı kazanmak için gereken 270 delegeye ulaşacak kadar eyaleti kazanıyoruz. Burada kazandığımızı ilan etmiyorum ama seçimin kazananının biz olacağına inanıyoruz.'' dedi.

Wisconsin'de 20 bin fazla oyla kazandıklarını, Michigan'da 35 bin oy ile önde olduklarını ifade eden Biden, ''Pennsylvania konusunda iyi hissediyorum, posta yoluyla kullanılan oyların yüzde 78'ini alıyoruz.'' diye konuştu.

70 milyondan fazla oya ulaştıklarını söyleyen Biden, seçim tamamlandıktan sonra bölünmüş ülkeyi birleştirme ve iyileştirme sözü verdi.