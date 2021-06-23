ABD'de Göçmen Çocuk Kampındaki 'İçler Acısı' Koşullar: Cinsel İstismar İddiaları, Pişmeyen Yemekler, Verilmeyen Tedavi Hizmetleri

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Meksika sınırındaki El Paso kentinde göçmen çocukların bir gözaltı merkezindeki çok kötü koşullar atlında kaldığı ortaya çıktı.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Meksika sınırındaki El Paso kentinde göçmen çocukların bir gözaltı merkezindeki çok kötü koşullar atlında kaldığı ortaya çıktı.

Personel ve çocuklarla yapılan görüşmeler neticesinde ortaya çıkan BBC araştırmasında, söz konusu merkezde salgın hastalıkların olduğu, pişirilmemiş yiyeceklerin verildiği ve cinsel istismar vakalarının yaşandığı tespit edildi.

Son aylarda Orta Amerika'dan ABD'ye giden sığınmacı ve göçmen sayısında büyük bir artış gözlemlendi. Uzmanlara göre bu büyük göç dalgasının arkasındaki sebepler, şiddet, doğal afetler ve Covid-19 salgınına bağlı ekonomik sıkıntılar.

Öte yandan Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin daha hoşgörülü olduğuna yönelik algının krize katkı sunduğu yönünde de bazı eleştiriler var.

El Paso'da Fort Bliss Askeri Üssündeki çadır kent, ABD-Meksiksa sınırını tek başına geçen ve aileleriyle buluşmayı bekleyen 2 binden fazla çocuğa ev sahipliği yapıyor.

BBC araştırmasında, çocuklara yönelik cinsel istismar iddiaları, Covid-19 ve bit salgını, aç çocuklara sunulan pişirilmemiş yemekler, temiz kıyafet bulunmaması ve bir çocuğun saatlerce tıbbi müdahale beklemesi gibi sonuçlar yer aldı.

Kamp çalışanlarıyla bu koşullar hakkında konuşan BBC, personel tarafından sızdırılan fotoğraf ve videolara erişti.

Kamp koşulları nasıl?

Fort Bliss kampı, bazılarında 100 kadar çocuğun kaldığı en az 12 çadıra sahip. Çocuklar vakitlerinin çoğunluğunu çadırlarda geçiriyor, ancak tenefüs için bir ya da iki saatliğine ya da diğer yüzlerce çocukla beraber yemek kuyruğunda beklemek için dışarı çıkabiliyorlar.

Kamp çalışanları BBC'ye yaptığı açıklamada, yiyeceklerin genellikle yenilebilir düzeyde olduğunu söylerken, 15 yaşındaki bir çocuk çiğ et yediğini ifade etti:

"Bazen tavuklar kanlı, etler de epey kırmızı oluyor. Aç kalamayacağımız için yemeye mecbur oluyoruz ama oradan hastalık da kaptım."

Çok sayıda hasta çocuğu yatırmak üzere başka çadırlar da kuruldu. Ancak çocuklar bu çadırlara, "Covid şehri" yakıştırmasını yapıyor.

Söz konusu personel, başka bir çalışanın, "Onu şimdi öğlen yemeğine göndereceğiz" dediğini aktarıyor: "3,5 saat beklemek zorunda kaldık."

Kampta 38 gün gözaltında kaldıktan sonra geçtiğimiz ay serbest bırakılan 15 yaşındaki bir genç, BBC'ye yaptığı açıklamada, kampa geldikten kısa bir süre Covid-19'a yakalandığını ve ağır şekilde hastalandığını söyledi.

İsmini vermek istemeyen genç, iyileşmesinin ardından kalabalık başka bir çadıra gönderildiğini ve yeniden hastalandığını ifade etti:

"İlaç istemeye gittiğimizde bize pis pis baktılar. Kendi aralarında da devamlı güldüler."

Çalışanların aktardığına göre kampta iç çamaşırı, diğer kıyafetler ve ayakkabı sıkıntısı da var.

Bir personel, "Çocukların hikayelerini işitmek, net bir biçimde acı çektiklerini görmek ve bu kadar kolay düzeltilebilecek şeyler hakkında tekrar tekrar benzer şikayetleri almak yürek parçalayıcı" dedi.

Yetkililer ne diyor?

Kampın işletmesi için dışarıdan taşeron hizmet de alan Sağlık ve İnsani Hizmetleri Bakanlığı (HHS), şeffaflığa önem verdiklerini söylese de BBC'nin kampa erişme talebini reddetti.

Cinsel istismar iddiaları neler?

Fort Bliss kampında personelin çocuklara cinsel istismarda bulunduğuna dair bilgiler de var. Bir personel tarafından gizlice kaydedilen ve BBC ile paylaşılan bir kamp eğitim oturumunda, bir çalışan bu konuya ilişkin endişesini dile getirdi ve "Zaten personeli reşit olmayan biriyle uygunsuz bir şekilde yakaladık" dedi.

Başka bir çalışan da BBC'ye ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) personelle bir tecavüz vakası hakkında konuştuğunu söyledi.

Çalışan, "DHS bir tecavüzün yaşandığını söyledi. Kızlara hamilelik testi yapıyorlar" dedi ve şöyle devam etti:

"Geçen gece bir kişinin erkek çocuk çadırında yakalandığını duydum. Bilirsiniz işte, bir şeyler yaparken..."

Çocukların durumları neler?

Personel, kendine zarar veren çok sayıda çocuk vakası olduğunu ve kamptaki çocukların çoğunun ciddi bir biçimde depresyona girdiğini söylüyor.

BBC'ye konuşan 15 yaşındaki genç duygulanarak, "Oradan bir daha asla çıkamayacağımı ve ailemi bir daha göremeyeceğimi düşündüm" diye konuştu.

Genç, "Ara ara ve geceleri ağlardık. Çok kötü hissettiğim bir zamanda neredeyse intihar etme noktasına gelmiştim" dedi.

Fort Bliss'teki personel, çocukların sahip olduğu koşullar hakkında konuşarak ve bunları ifşa ederek birtakım riskler aldı.

Ülkenin dört bir yanında HHS acil durum tesislerinde kalan yaklaşık 12 bin çocuğun durumu ise büyük ölçüde bilinmiyor.

Neden çok sayıda çocuk sınırı tek başına geçti?

ABD Gümrük ve Sınır Koruması verilerine göre, bu yıl bir milyondan fazla göçmen ABD'ye geçmeye çalıştı. Bu sayı geçen yılın neredeyse iki katı.

Trump döneminde uygulanan kurallar nedeniyle çok sayıda yetişkin sınır dışı edildi. Ancak Biden yönetimi çocukların kalmasına izin verdi. Çocuklar genellikle Guatemala, Honduras veya El Salvador'dan geliyor.

Tek başına sınırı geçen çocukların yüzde 80'inin ABD'de akrabaları var. Ama sistem akrabalarla bu çocukları hemen bir araya getiremiyor.

HHS de bu yılın başlarında ABD Gümrük ve Sınır Koruması tarafından işletilen tesislerdeki aşırı yoğunluğu azaltmak adına Fort Bliss'in de dahil olduğu acil durum kampları kurdu.

Biden'ın göreve geldiği Ocak ayında çocukların bu kamplarda geçirdiği süre ortalama 40 günken, şimdi 31'e düştü.