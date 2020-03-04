ABD'de 'Süper Salı' heyecanı: Biden geri döndü, Sanders 'California'da önde'

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayının belirleneceği yarışta "Süper Salı" olarak adlandırılan ve 14 eyalette yapılan ön seçimlerde, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden sekiz eyalette kazandı.

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayının belirleneceği yarışta "Süper Salı" olarak adlandırılan ve 14 eyalette yapılan ön seçimlerde, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden sekiz eyalette kazandı. Ancak, gecenin en büyük ödülü olarak tanımlanan California'da Sanders'ın kazanacağı tahmin edilirken, Sanders diğer üç eyalette daha ipi önde göğüsledi.

Biden Massachusetts Oklahoma, Arkansas, Alabama, Tennessee, North Carolina, Minnesota ve Virginia eyaletlerinde kazanırken, Sanders'ın Colorado ve memleketi Vermont'ta birinci olması bekleniyor.

Yarıştan çekilen rakiplerinin desteğini de arkasına alan Biden, Süper Salı öncesi kamuoyu yoklamalarında önde gözüken Sanders'ın yakaladığı ivmeyi yavaşlatmayı amaçlıyordu.

Sandık çıkış anketleri, Biden'ın özellikle siyah Amerikalılar'dan destek aldığını gösteriyor.

Tüm oyların sayıldığı Virginia eyaletinde Biden oyların yüzde 53'ünü kazanırken, Sanders yüzde 23'lük oranla ikinci oldu.

Sonuçları en çok merakla beklenen iki eyaletten biri olan California'da Sanders'ın kazanacağı tahmin ediliyor. Sanders böylece California'nın çıkarttığı 415 delegenin büyük kısmını hanesine yazdıracak. Sanders memleketi Vermont, Utah ve Colorado eyaletlerinde de kazandı.

Bugün oy kullanan en kalabalık ikinci eyalet olan Teksas'ta da sonuçların başa baş gittiği ve tahmin yapılamadığı belirtiliyor.

İlk ön seçimin yapıldığı Iowa'da zafer kazanan Pete Buttigieg daha sonra yarıştan çekilmişti. Buttigieg ve onun gibi yarıştan çekilen Amy Klobuchar, Joe Biden'a destek verdiklerini açıklamıştı.

New Hampshire ve Nevada'daki ön seçimleri Bernie Sanders, South Carolina'daki ön seçimi ise Joe Biden kazanmıştı.

Demokrat Parti'nin başkan adayı olacak kişinin en az 1990 delegenin desteğini alması gerekiyor. Şu ana kadar 4 eyalette sadece 155 delege belirlendi.

"Süper Salı" belirlenecek delege sayısı ise 1357. Bugün yapılacak oylama sonucunda ABD genelinde delegelerin üçte biri belirlenmiş olacak.