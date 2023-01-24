ABD’den Erdoğan’ın İsveç çıkışına jet yanıt: Hazırlar

İsveç ve Danimarka vatandaşlığı bulunan ve Moskova’ya yakın bir figür olarak bilinen Rasmus Paludan’ın hafta sonu Türkiye’nin İsveç Büyükelçiliği yakınlarında Kuran yakma provokasyonu sonrasında tepkiler giderek artıyor…

Paludan’ın yetkililere önceden haber vererek göz göre göre Kuran yaktığı çirkin eylem sonrasında dün TC Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, “İsveç yönetimi, hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız, önce Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz” demişti.

Erdoğan, “Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO’ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık bekleyemeyecekleri açıktır… Yok böyle bir şey, böyle bir desteği bizden beklemeyin” yorumunu yapmıştı.

“HER İKİ ÜLKE DE NATO’YA HAZIR ÇÜNKÜ…”

Erdoğan’ın bu açıklamasından birkaç saat sonra ABD’den jet bir yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın basın toplantısında bakanlık sözcüsü Ned Price basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Price Türkiye ile İsveç arasında yaşanan gerilim ile ilgili sorulara yanıt verdi. Price, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olmaya hazır olduğunu söylerken, “Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusundaki pozisyonumuzu biliyorsunuz. Yönetimimizden ve Kongre üyelerinden bunu duydunuz. Biz onların NATO üyeliklerini destekliyoruz. Finlandiya ve İsveç NATO’ya katılmaya hazır. Hazırlar çünkü askeri yeterlilikleri var ve iki ülkeyle de güvenlik iş birliğimiz uzun yıllara dayanıyor. Birlikte tatbikat yaptık, iş birliği yaptık ve bilgi paylaştık. Ayrıca bu ülkeler NATO’ya katılmaya hazırlar çünkü gelişmiş demokrasileri var” dedi.

“NATO’YU ZAYIFLATMAK İSTİYOR”

Kuran yakma eylemini ise tasvip etmediklerinin altını çizen Price, “Yasal olmasına rağmen uygun değil. Yasal olan korkunç olabilir. Bence İsveç bu olayda bu kategoriye düşüyor” ifadesini kullandı.

Price, Kuran yakma eylemini gerçekleştiren Paludan’ın ise provokatör olduğunu söyledi. Price, “Bu olayın arkasındaki kişilerin NATO’yu zayıflatmak ve Avrupalı müttefiklerimiz ve partnerleri arasında kasten sorun çıkarmak istediğini düşünüyoruz. Biz Finlandiya ve İsveç’in NATO müttefiki olmaya hazır olduğunu hissediyoruz” dedi.

Bir muhabirin, “Erdoğan’ın sözlerinin bu iki ülkenin üyeliğine kapıların kesin olarak kapandığı anlamına gelip gelmediği” konusundaki sorusu üzerine ise Price önce net bir cevap vermek istemedi. Fakat daha sonra ise, “Bizim değerlendirmemize göre Finlandiya ve İsveç NATO’ya katılmaya hazır. Biz bunu kamuoyunda açıkça söyledik ve bunu özel görüşmelerde de açıkça söyledik. Kongremiz bu konuyu net bir şekilde ortaya koydu” yorumunu yaptı. Price, “Nihayetinde Finlandiya ve İsveç, bu karara ve mutabakata Türkiye ile birlikte varmalılar” dedi.