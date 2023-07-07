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ABD’den Rusya’ya çağrı: Anlaşmayı uzatın

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ABD, Rusya'ya Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme ve anlaşmayı uzatma çağrısında bulundu.
ABD’den Rusya’ya çağrı: Anlaşmayı uzatın

ABD Dışişleri Bakanlığı, çağrıyı sosyal medya hesabı üzerinden bir video mesajla paylaştı. Rusya’nın bazen aylarca tahıl nakliyatını durdurduğu ya da geciktirdiği aktarılan mesajda, “Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın çok büyük bir ihlali olan bu hareket, milyonlarca muhtaç kişiyi gıda kıtlığı riskiyle karşı karşıya bırakıyor.” ifadesine yer verildi.

Mesajda, Rusya’nın anlaşma uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi ve süresini uzatması gerektiği vurgulandı.

Rusya’nın anlaşmayı uzatmaması halinde gıda kıtlığı ve gıda fiyatlarının çok hızlı artacağına dikkat çekilen mesajda, “Kremlin sözünü tutmalı.” denildi.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nı imzalamıştı.

Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz’da dolacak. Rus yetkililer, anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini belirtiyor.

RUSYA: ANLAŞMANIN DEVAM ETTİRİLMESİ İÇİN HERHANGİ BİR NEDEN YOK

Rusya Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz’daki açıklamasında, “Eylül 2022’den bu yana ihtiyacı olan ülkelere bağışlanması planlanan 262 bin ton Rus gübresinden sadece iki parti sevkiyatı yapıldı. Gübrenin 20 bin tonu Malavi’ye, 34 bin tonu da Kenya’ya gönderildi. BM, bu konularda sessiz kalmaya devam ediyor. Batı’da ise gıda ve gübre konusunda bile Rusya’ya yönelik yaptırımların hafifletilemeyeceği bildiriliyor. Bu koşullarda, süresi 17 Temmuz’da sona erecek anlaşmanın devam ettirilmesi için herhangi bir neden yok.” ifadelerini kullanmıştı. 

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