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AB'den Apple, Alphabet ve Meta'ya soruşturma

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Avrupa Birliği (AB), Apple, Alphabet ve Meta'nın Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki kurallara uyup uymadıklarını belirlemek üzere soruşturma başlattı.
AB'den Apple, Alphabet ve Meta'ya soruşturma

AB Komisyonu, Alphabet'in Google Play'de yönlendirme ve Google aramalarda kendisini tercih ettirme, Apple'ın App Store'da yönlendirme ve Safari'ye yöneltme ile META'nın öde veya rıza göster modellerinin AB kurallarına uyumu konusunda soruşturma açıldığını açıkladı.

Açıklamada, Komisyonun, eşik bekçisi konumundaki dijital platformlar tarafından uygulanan önlemlerin, Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki yükümlülüklerin etkili bir şekilde yerine getirilmesinde yetersiz kaldığı şüphesi taşıdığına dikkat çekildi.

Apple'ın alternatif uygulama mağazaları için yeni ücret yapısı ile Amazon'un pazarındaki sıralama uygulamalarıyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, eşik bekçisi konumundaki platformlara belirli belgeleri saklamalarının emredildiği ifade edildi.

Açıklamada, Komisyonun soruşturmayı 12 ay içinde sonuçlandırmayı planladığı, ihlal durumunda şirkete dünya çapındaki toplam cirosunun yüzde 10'una kadar para cezası uygulanabileceği, ihlallerin devamı halinde ise ceza oranının yüzde 20'ye kadar çıkabileceği bildirildi.

AB'nin geçen yıl onaylanan ve dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere neden olan yasası kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta ve Microsoft, "eşik bekçisi" olarak adlandırıldı ve katı yükümlülükleri tabi tutulmaya başlandı.

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