AB'den Türkiye ile ilgili flaş vize kararı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye vatandaşlarına Avrupa turist vizesi ya da ziyaretçi vizesini süresiz durdurduğunu açıkladı.

AB sadece 'zorunlu durumlar ve iş' vizesi veriyor. 'D vizesi' dışında randevular durdu. İsviçre de uygulamaya geçti. Almanya kapıları açmıyor. İşte Avrupa vizesinde son durum...

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Avrupa, Türk vatandaşlarına sadece "zorunlu durumlar ve iş" vizesi veriyor. "D vizesi" dışında randevular durduruldu. İsviçre de, aynı uygulamayı yapıyor. Bu uygulamanın ne zaman kalkacağı ise hiç belli değil ve Türkiye’den Almanya’ya dönenlerde 501 koronavirüsü vakası tespit edilmesi işleri iyice zorlaştırdı. Seyahat kısıtlamasına rağmen D tipi vize alabilecekler de var. İşte onların listesi...

Başta Almanya olmak üzere, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İsviçre, Türk vatandaşlarına Avrupa turist vizesi ya da ziyaretçi vizesini tamamen durdurdu. Hatta bunun için randevu bile verilmiyor. Son iki haftada Almanya'ya dönenlerin arasında Kosova'dan sonra en yüksek Covid-19 vaka sayısı ise Türkiye'den oldu. Kosova'dan gelenlerin 1096'sında virüs çıkarken, Türkiye'den gelenlerin ise 501'inde çıktı. Üçüncü sırası ise 260 pozitif vaka ile Hırvatistan'dan dönenler aldı.

31 AĞUSTOS'TA SONA ERMEYECEK

Alman hükümetinin 01.07.2020 ve Avrupa Konseyi'nin 30.06.2020 tarihli kararları güncellendi, yeniden konsoloslukların sıralarına konuldu. 31 Ağustos'a kadar süreceği belirtilen seyahat yasağı bu kararlarda yer almıyor ve ucu açık. Bu kararların ne zaman kalkacağı da henüz belli değil.

19 Ağustos ya da 26 Ağustos günü yeni bir değerlendirme toplantısı yapılacak ve “Riskli ülkeler safında olan Türkiye'den gelişlerin mümkün olup olmayacağı” masaya yatırılacak. Almanya ve İsviçre şu anda sadece “D vizesi” için randevu veriyor.

YEŞİL PASAPORT DA YASAK

Yeşil pasaportlu Türk vatandaşları da seyahat yasağı kapsamında. Onlar da istediği gibi biletini alıp gelemeyecek. Ayrıca gelme olanağı bulanların da mutlaka “negatif sonuçlu corona testi”nin olması gerekiyor.

Daha önce iptal edilen D tipi vize randevuları yeniden verilecek. Aile Birleşimi vizeleri kabul edilecek.

ALMANYA VE AB'DEN KİMLER VİZE ALABİLİR?

Riskli ülkelerden Avrupa Birliği ülkelerine ve Almanya'ya gidebilmek için bu ülkenin İstanbul ve Ankara Başkonsolosluğu'ndan D vizesi ve istisnai durumlar vizeleri randevu alabilecek kişiler şunlar;

– Sağlık personeli ve sağlık araştırmacıları, hasta bakım personeli

– Mal taşımacılığı ve diğer gerekli sektörlürde çalışan nakliye personeli

– Görevlerini icra ediyor olmaları durumunda diplomatlar, uluslar arası kuruluş çalışanları, askeri personel, insanı yardım alanında çalışanlar

– İstisnai durumlarda, aile ziyaretleri, ölüm/cenaze, düğün, çocuğunuzun yakın zamanda Almanya'da doğumu

– İşveren tarafından Almanya'ya gönderilmiş olan makinelerin/ tesislerin onarımı, bakımı, montajı

– Alman vatandaşlarının veya AB ülkesi vatandaşlarının (sadece beraber seyahat etme koşuluyla veya mekânsal ayrılık sonrasında Almanya`da tekrar bir araya gelme söz konusu ise) veya Almanya’da ikamet izni olan üçüncü ülke vatandaşlarının (sadece Almanya`da tekrar bir araya gelme söz konusu ise) uzun süreli hayat arkadaşları

– Denizciler/Gemiciler

– Uluslararası yük taşımacılığında çalışan TIR şoförleri

– İstisna Akdi kapsamında çalışanlar (belirli koşullar altında)

İSVİÇRE VİZE KABULLARİ

İsviçre'nin Covid-19 nedeniyle getirdiği seyahat kısıtlaması da AB'nin yaptığına benziyor. İsviçre vatandaşları ve yakın aileleri, İsviçre'de geçerli oturma iznine sahip kişiler, geçerli bir ulusal D vizesine sahip olan kişiler ile birlikte Aile birleşimi için D vizesi ve öğrenciler için D vizesi başvuruları da kabul ediliyor.