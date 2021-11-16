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ABD'li Senatör Menendez: "Türkiye, ilerleyeceğimiz bir NATO ülkesi değil"

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Başkanı Bob Menendez, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satmasını onaylamadığını söyledi.
ABD'li Senatör Menendez: "Türkiye, ilerleyeceğimiz bir NATO ülkesi değil"

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışını onaylamadığını söyledi. Air Force’a konuşan Menendez, "Sadece gerçekten bir sorunum var, bu bizim arzu ettiğimiz Türkiye değil. Türkiye, ilerleyebileceğimiz ve ona en gelişmiş savaş teçhizatından bazılarını verebileceğimiz şekilde davranan bir NATO müttefiki değil" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, önerilen F-16 alımı hakkında Air Force'a yorum yapmayı reddetti.

 

"Ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu”

Ekim ayında Reuters'ın aktardığı haberde, Türkiye'nin 40 adet F-16 ve 80 adet F-16 modernizasyon kiti satın almak için başvuruda bulunduğu iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ABD’den F-16 tedarikine ilişkin, "1 milyar 400 milyon dolar F-35ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu” ifadelerini kullanmıştı.

 

T24.

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