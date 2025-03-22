Abdullah Gül: 'Erdoğan'a ve şahsıma yapılanlar, İmamoğlu'na yapılmamalı'

Gül'ün yanı sıra iktidar partisinin bazı eski üyelerinden de soruşturma sürecine tepki geliyor.

Ocaktan'ın köşe yazısında aktardığına göre 11. Cumhurbaşkanı Gül, İmamoğlu gözaltısı ile geçmişte kendilerine yapılanlar arasında bağlantı kurdu.

Abdullah Gül, "Vaktiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve şahsıma yapılanlar, Ekrem İmamoğlu'na da yapılmamalı" tavsiyesinde bulundu.

Eski cumhurbaşkanı ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür çalkantılar, Türkiye'de hiçbir kesime ne iktidara ne de muhalefete hayır getirmedi, getirmez de. Hukuk ve hakkaniyeti kaybetmemeliyiz. Yoksa Türkiye kaybeder."

Abdullah Gül Türkiye'nin bir türbülans içinde olduğunu değerlendiriyor ve "Bir sonraki seçimlere bu kadar süre varken, çatışma dili hakim bir siyaset izlemek yersiz olur" diyor.

"Telafisi mümkün olmayan yaralar açmıştır"

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını eleştiren eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 22 Mart'ta tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Kocabıyık X üzerinden 19 Mart'ta yaptığı paylaşımda "Recep Tayyip Erdoğan…geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok" ifadelerini kullanmıştı.

Partinin kurucularından olan eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de aynı gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ve diplomasının iptalinin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Çelik, "Olup bitenlerle ilgili halkın protesto hakkının elinden alınması, zaten yarım yamalak olan demokrasimiz ve hukuk devleti ilkesiyle ilgili telafisi mümkün olmayan yaralar açmıştır" dedi.

Siyasetçi, "Unutulmamalıdır ki, AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu" ifadelerini kullandı ve şunları ekledi:

"O gün Sayın Erdoğan'a ve AK Parti'ye yapılanlar da yanlıştı, bugün Sayın İmamoğlu ve CHP'ye yapılanlar da yanlıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mart'ta eskidönem milletvekilleriyle iftar programında bir araya gelmişti.

'Türkiye'ye siyasi ve ekonomik maliyeti çok yüksek oldu'

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) lideri Ali Babacan, 22 Mart'ta Saraçhane'ye giderek Özgür Özel'e dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Babacan, Özel ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada "Gençlerimiz bu ülke için bu ülkenin yarınları için meydanlarda" diye konuştu.

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "hiç kimseyi, özellikle de gençlerimizi provoke edici, meydanları daha da farklı bir noktaya getirici ne bir üslup ne bir tavır ne de bir karar içerisinde olmasın" dedi.

Babacan ayrıca üniversite öğrencilerine de "haklıyken haksız yere düşecek davranışlardan uzak dursunlar" diye konuştu.

Eski ekonomi bakanı Babacan, "Şu ana kadar baktığımızda Türkiye'ye bu işin hem siyasi hem de ekonomik maliyeti çok çok yüksek oldu gerçekten" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Son iki yıldır uygulanan ve milyonlarca insanın bedel ödediği bir ekonomik model bir günde çöpe atıldı."

'Ülkeyi bir kaosa sürüklemeyin'

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, 21 Mart'ta Konya'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Kim olursa olsun yolsuzluk yapanın karşısında, yolsuzlukla mücadele edenin yanındayız" diye konuştu.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili tutumunu eleştirdi ve "Kim olursa olsun, İmamoğlu veya bir başkası yolsuzlukla ilgili bir suçlama varsa çıkıp kendini aklayacak şekilde savunmasını yapmalı ve hukuk da gereğini yapmalıdır" diye konuştu.

Eski AKP'li başbakan, muhalefet partilerine de "Demokratik taleplerinizi yerine getirin ama asla ülkeyi bir kaosa sürüklemeyin" çağrısında bulundu.