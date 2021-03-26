Abdullah Korkmazhan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Tatar'ın şikayeti üzerine polise çağırılan Sol Hareket Kurucu Üyesi Abdullah Korkmazhan, karşılığı 5 yıla kadar hapislikle cezalandırılabilen müfsit niyetli yayın yapmakla itham ediliyor.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın şikayeti üzerine polise çağırılan ve hakkında 5 yıl hapis istemiyle 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret'ten dava okunan Sol Hareket üyesi Korkmazhan'ın hakkında tutuksuz yargılanmak üzere25 bin TL kefalet cezası ve haftada bir polise ispat-ı vücut yapması şartı ile serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Korkmazhan, 20 Mart'ta bir eylemde sarf ettiği ‘İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi’nin aradığı dolandırıcı bu memlekete Cumhurbaşkanı oldu’ sözleri ve bu konuda attığı tweetler nedeniyle suçlanıyor.