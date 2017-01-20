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"Açıklama gereği duydum..."

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"Açıklama gereği duydum..."
Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, bağımsız olarak sürdürdüğü belediye başkanlığı görevini, yakın zamanda bir siyasi partiyle destekleyeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden (CTP) ayrıldığını kamuoyuna duyuran Sennaroğlu, Mart 2016'dan bu yana bağımsız olarak Büyükkonuk Belediyesi'nin başkanlık görevini sürdürüyordu.

Sennaroğlu yaptığı açıklamada, yakın süreçte siyasi bir partiye ekibiyle birlikte katılacağını duyurdu.

Ahmet Sennaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Son zamanlarda çeşitli gazetecilerden gelen telefonlar sonrası açıklama gereği duydum..!

2014 yerel seçimler sonrası yürütmekte olduğum belediye başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdürmekte olduğum bilinmektedir.

Ancak ben ve ekibim olarak almış olduğumuz karar doğrultusunda yakın zamanda bir siyasi partiye ekibimizle katılacağımızı tüm kamuoyuna bildiririm…

Gerekli tüm açıklamayı günü geldiğinde yapacağım..

Saygılar…

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