Acun Ilıcalı deprem için 73 milyon lira bağış topladı, Soylu'ya 'sizden ricam deprem için kullanılsın' dedi

Deprem için toplana bağışlar ve vergilerin akıbeti belirsizliğini korurken, Acun Ilıcalı, Elazığ depremi nedeniyle TV8'de düzenlediği bağış kampanyasında 73 milyon lira topladı.

Acun Ilıcalı Elazığ depremi nedeniyle kanalı TV8'de bir yardım kampanyası başlattı.

73 milyon lira bağış toplanan kampanyanın ardından canlı yayına bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kampanyadan sadece ben değil, sayın Cumhurbaşkanımız da memnun. Sizlere selamları var” dedi.

Ilıcalı ise Soylu'ya şu yanıtını verdi: “Sizden de bir ricam var. Bu akşam ki kampanyadaki önemli miktarı, ki sizin bazı şeyleri yapacağınızdan asla bir şüphem yok ama, depremzedelerin şartlarının daha iyi olmasına kullanılmasını rica ediyoruz."