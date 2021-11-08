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Acun Ilıcalı’nın Kanalı TV8'e ‘Yasa Dışı Bahis Sitesi’ Cezası!

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon kanalı TV8'e ceza üstüne ceza yağdı. Bir süre önce RTÜK'ün para cezası verdiği kanala, bu sefer de Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan idari para cezası geldi.
Acun Ilıcalı’nın Kanalı TV8'e ‘Yasa Dışı Bahis Sitesi’ Cezası!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) sonra Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu da, yasa dışı bahis sitesi reklamları yayınlandığı gerekçesiyle Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’e para cezası kesti.  

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kapsamında 21 Temmuz’da gerçekleşen PDS Eindhoven ve Galatasaray müsabakasının canlı yayınlandığı TV8’de yasa dışı bahis sitesi reklamının yapıldığı şikayeti üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 26 dakika boyunca süren reklamlarla kişileri kumara özendirdiğini belirttiği kanala 457 bin 308 TL’lik ceza verdi. 

Cezaya dair yaptığı açıklamada kurul, “Yapılan incelemeler sonucunda müsabaka esnasında; maçın başlamasından itibaren 26 dakika boyunca, stadyumda saha kenarında ve kale yanlarında yer alan reklam stantlarının üstüne yurt içi ve yurt dışı menşeli yasa dışı bahis şirketlerinin reklamının dijital olarak yerleştirildiği ve ekranda sürekli görünür vaziyette olduğu, yasa dışı bahis sitesi reklamlarının mevzuata göre açıkça yasak olduğu, anılan dijital reklamların futbol izleyicisi tüketicilerin merakını uyandıran ve izleyiciyi canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren içerikte olduğu, bu reklam yayınlarının; izleyicilerin internet ortamında çok yaygın olan illegal bahis sitelerine yönelmesine yol açabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir.” ifadelerine yer verdi. 

Reklamların, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a uygun olmadığını kaydeden kurul, cezayı 6502 sayılı Kanun’un 63. Ve 77/12. maddeleri uyarınca kesildiği belirterek, bahsi geçen reklamların da durdurulması kararı alındığını aktardı. Bundan iki ay önce RTÜK de Ilıcalı’nın kanalına para cezası vermiş; ancak cezanın tutarına dair bir şey söylenmemişti. 

Sosyal medyada da eleştiri yağmuruna tutulan yayının ardından Acun Ilıcalı, "PSV - Galatasaray maçında TV’de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. “ diye açıklama yapmış ve bu reklamlardan TV8’in herhangi bir kazanç elde etmediğini kaydetmişti. 

 

webtekno.

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