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AD-HOC Komite Erken Seçim İçin 3 Nisan 2022’yi Onayladı

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AD-HOC Komite Erken Seçim İçin 3 Nisan 2022’yi Onayladı.
AD-HOC Komite Erken Seçim İçin 3 Nisan 2022’yi Onayladı

Cumhuriyet Meclisi’nde oluşturulan “Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite”nin Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun, bugün yaptıkları toplantıda “KKTC Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı”nı oy çokluğuyla onayladıklarını, tasarıda öngörülen erken seçimin tarihinin 3 Nisan 2022 olduğunu açıkladı.

Toplantının ardından TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Atun, Cumhuriyet Meclisi, Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite’nin bugün saat 12.00’de toplandığını ve gündemlerindeki tasarıyı görüştüklerini kaydetti. 

UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Sunat Atun, bugün yapılan görüşmenin ardından önemli olanın artık erken seçimin konuşulup tartışılması olduğunu söyledi.

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SERDAR DENKTAŞ ŞUBATI ÖNERDİ

Komitede, DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın erken seçim tarihi olarak Şubat ayını önerdiğini kaydeden Atun, komitedeki diğer Milletvekillerinin ise 3 Nisan 2022 tarihinde hemfikir olduklarını kaydetti.

Bugün yapılan görüşmede tek seferde karar alınmasının önemli olduğunu dile getiren Atun, “Gönül isterdi ki, diğer partiler de kendilerine ayrılan yere üyelerinin katılımını sağlayarak görüş ve önerilerini aktarsın…” dedi.

Bu yasanın Meclis Genel Kurul’a intikalinin, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nın önünün açılmasını sağladığını kaydeden Atun, muhalefet partileri CTP, HP ve TDP’yi komitedeki yerlerine sahip çıkmaya ve yasadaki aksaklıkların giderilmesi yönündeki çalışmalara katılmaya davet etti.

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“SON SÖZ GENEL KURULUN”

Atun, yasa tasarısındaki değişiklik ve tarih önerisinde son sözün Genel Kurul’da olduğunu da sözlerine ekledi.

Komitesi toplantısına, YDP Milletvekili Komite Başkan Vekili Bertan Zaroğlu, UBP Milletvekili Özdemir Berova, DP Milletvekili Serdar Denktaş ve UBP Milletvekili Menteş Gündüz katıldı. 

Komite toplantısında ayrıca, UBP Milletvekili Zorlu Töre, Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da yer aldı.

Komite toplantısına, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ile Yasalar Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe Unan Ersöz’ün de katıldığı kaydedildi.

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