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Adana'da 8 milyondan fazla makaron ele geçirildi

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Adana'da bir kamyonun kasasında 8 milyon 235 bin makaron ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Adana'da 8 milyondan fazla makaron ele geçirildi

Kente kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldığı bir kamyonu Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda durdurdu.

Aramada, kamyonun kasasındaki kolilerde tütün doldurulmuş 8 milyon 235 bin makaron ele geçirdi.

Bunun üzerine sürücü Y.D.Y. ile yanındaki S.K. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. tutuklandı, Y.D.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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