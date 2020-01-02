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Adana'da arkadaşına avukat cübbesi giydirip müstehcen görüntülerini paylaşan katip kovuldu

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Adana'da bir avukatın yanında çalışan erkek katibin, kadın arkadaşına cübbe giydirip, çektirdiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması tepki çekti. Adana Barosu'nun başlattığı inceleme sonucu kimliği belirlenen avukat katibinin işine son verildi.
Adana'da arkadaşına avukat cübbesi giydirip müstehcen görüntülerini paylaşan katip kovuldu

Adana'da bir avukatlık bürosunda çalışan erkek katip, kadın arkadaşına cübbe giydirip, verdirdiği uygunsuz pozları fotoğraflayıp, arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşları da fotoğrafı sahte sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Erişim engeli getirildi

Kolunda 'Adana' yazan cübbenin yer aldığı fotoğrafın yayılmasının ardından, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük harekete geçti. Baro, 'mesleğin onuruna saldırı' şikayetiyle mahkemeye başvurdu. Fotoğrafların yayınlandığı hesap ve paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Katibin işine de son verildi.

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Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, yapılanın meslek mensuplarının itibarını zedeleyen bir davranış olduğunu belirterek, “Fotoğrafın sosyal medyada kullanılması meslektaşlarımızı rahatsız etti. Kim olduğunu tespit ettik. Avukat arkadaş, katibin işine son verdi” dedi.

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