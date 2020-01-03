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Adana'yı Karıştıran Erotik Cübbeli Poz!

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Bir kadının avukat cübbesiyle çektirdiği erotik görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Adana'yı Karıştıran Erotik Cübbeli Poz!

Bir kadının avukat cübbesiyle çektirdiği erotik görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Cübbede 'Adana' yazması nedeniyle Adana Barosu'nun girişimleri sonrası fotoğrafın yayınlandığı hesap ve başlığa erişim engeli getirildi. Sosyal medyada bir kadına ait cübbeyle çekilmiş erotik pozlar yayınlandı. Cübbenin kolunda Adana yazması Adana Barosu’nu harekete geçirdi. Baro ‘mesleğin onuruna saldırı’ şikâyetiyle mahkemeye başvurdu. Fotoğrafların yayınlandığı hesap ve ekşisözlük’teki başlığa erişim engellendi. Hürriyet’ten Musa Kesler'e konuşan Adana Barosu Başkanı Veli Küçük şunları söyledi: “Avukatlık mesleği yurttaşın adalete erişiminin çıkış noktası. Bu yaşanan meslek mensuplarının itibarını zedeleyen bir davranış. Böyle pozlar için doktor kıyafeti giyen de, polis kıyafeti giyen de var diyorlar. Orada cüppe var, kolunda da Adana yazıyor. Kolunda Adana yazınca da Adana’da rahatsızlık oluşturdu. Filmde veya sanatsal faaliyette olsa kimse çok rahatsız olmaz. Ama sosyal medyada kullanılınca meslektaşlarımızı rahatsız etti. Adanalılar da rahatsız oldu. Şehir dışından arayanlar oldu. Diğer barolardan arayanlar oldu. Kim olduğunu da tespit ettik. Bu kişi avukat değil, avukatın katibiymiş. Avukat arkadaş işine son verdi.”

 

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