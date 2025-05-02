Adnan Oktar'a beraat: 'Kadınların bana olan sevgisi çok kıskanıldı'

Adnan Oktar, "kaçakçılık" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarından yargılandığı davada beraat etti. Mahkemedeki sözleri dikkat çekti.

İstinafın bozma kararının ardından Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçları yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Adnan Oktar,16 sanık ile sanık avukatları katıldı.

Bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Adnan Oktar'ında aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek", "kaçakçılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarından görülen davada Oktar, "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek" ve "kaçakçılık" suçlarından ayrı ayrı beraat etmişti.

Mütalaada, "kaçakçılık" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarının yargılaması yapılan dosyadan tefrik edilmesi talep edilmişti.

"TÜRKİYE'DE SEVGİ SORUNU VAR

Duruşmada savunmasını yapması için kendisine söz verilen Adnan Oktar, şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye'de yüzlerce mehdi adayı var. Bir gün çıkıp mehdilik ilan edeceğimi düşünüyorlar. Gerçek mehdiyi hapis etsen de güçlenir. Mehdi korkulacak bir şey değildir.

- Beni görevlendirirseniz İsrail ile Filistin'in arasını bulurum.

- Kadın cinayetlerini de durdururum. Birbirinden güzel nur gibi kadınlar her gün öldürülüyor.

- Türkiye'de büyük bir sevgi sorunu var bunu hükümet yapamaz. Dekolte giyen, dans eden ve neşeli insanların da Müslüman olabileceğini gösterdim. Kadınların bana olan sevgisi çok kıskanıldı.

BERAAT KARARI

Kararını açıklayan mahkeme, Adnan Oktar'ında aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında sanıklara yüklenen fiillerin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Heyet 3 sanık hakkında ise suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat karar verdi.