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AFAD: Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 2316'ya yükseldi

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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar; Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2316 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 68 kişinin yaralandığını, 5 bin 606 binanın yıkıldığını açıkladı.
AFAD: Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 2316'ya yükseldi

Tatar, "Sayımız ne yazık ki artıyor. Şu ana kadar toplam yaşamını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 1762, yaralı sayısı 12 bin 68, yıkılan bina sayısı 5606 olarak en son kayıtlarımızda yer alıyor. Arama kurtarma faaliyetleri sürüyor." diye konuştu. 

Tatar şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlarımız bölgede, değişik illerimizden gelen valilerimiz, kaymakamlarımız var. Personel sayısı 10 bin 176'ya çıktı, sürekli artıyor. Sürekli mümkün olduğunca bölgeye arama kurtarma ekibi sevk ediliyor. Daha önce de belirttiğim gibi gönüllüler ve destek araçları bölgeye intikal etmiş durumda. Çok yoğun bir şekilde, deprem bölgesine bağış yapma isteği var. Toplum olarak zor günlerde bir araya gelmeyi becerebilen bir milletimiz. AFAD'ın bağış hesapları var, özellikle bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızın, AFAD'ın yayınladığı farklı bankalar üzerinden bağış yapabilecekleri hesaplar var. Bu hesaplardan bağışlarını yapabilirler. Bağışların tek elden yapılması gerekiyor. Bu koordinasyonu yapan AFAD"  

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