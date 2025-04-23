AFAD duyurdu: İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde Silivri ve Büyükçekmece açıklarında art arda depremler meydana geldi. En büyüğü saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde olan sarsıntılar İstanbul’da hissedildi.

Marmara Denizi'nde Silivri ve Büyükçekmece açıklarında art arda depremler meydana geldi. En büyüğü saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde olan sarsıntılar İstanbul’da hissedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar ciddi bir vaka bilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Marmara Denizi’nde peş peşe meydana gelen depremler İstanbul’da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), büyüklükleri 3.9 ile 6.2 arasında değişen dört deprem kaydedildiğini duyurdu.