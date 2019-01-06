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Ahmet Akokçu avda vuruldu

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Ahmet Akokçu avda vuruldu
Ahmet Akokçu avda vuruldu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün saat 11.00 sıralarında, Yedikonuk – Büyükkonuk arasında bulunan 12 numaralı ava açık bölgede avlanan, Pile’de sakin Ahmet Akokçu (E-53), muhtemelen başka avcılar tarafından açılan ateş sonucu kazaen vücudunun muhtelif yerlerinden yaralanmıştır.

Ahmet Akokçu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alınmıştır.

Hayati tehlikesi yoktur. Soruşturma devam etmektedir.

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