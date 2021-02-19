Ahmet Hakan'dan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için çağrı: Araya birileri girsin, davalar çekilsin

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için çağrı yaptı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için çağrı yaptı. "Araya birileri girsin. Bir şeyler yapılsın. Davalar çekilsin" diyen Hakan, "Bu iki koca ustayı mahkeme koridorlarında görmeyelim artık" ifadesini kullandı.

Hürriyet Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için çağrıda bulundu.

"Araya birileri girsin. Bir şeyler yapılsın. Davalar çekilsin. Sulh olunsun. Bir yumuşama sağlansın" diyen Hakan, "Ve bu iki koca ustayı mahkeme koridorlarında görmeyelim artık" ifadesini kullandı.