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Ahmet Sennaroğlu'na tazminat davası açıldı

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TIP-İŞ Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, kamu hekimlerini itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımlar sergileyen tüm kesimlerle ilgili gerekli cezai işlemlerin yapılması için yasal yollara başvuracaklarını belirtmişti.
Ahmet Sennaroğlu'na tazminat davası açıldı

3 Mayıs 2018 tarihinde Mağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran bir hastaya gerekli acil tetkik ve tedavisi yapılıp hasta gözetim altına alındıktan sonra kendi isteğiyle hastaneden ayrılmasına rağmen Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu gereken tedavinin yapılmadığını ileri sürerek sosyal medya hesabından canlı yayın gerçekleştirmiş ve gerek hastane gerekse orada çalışan sağlık personeline yönelik asılsız ithamlarda bulunmuştu.
Mağusa Devlet Hastanesi’de görevli Dr. Cihan Tüccar, Ahmet Sennaroğlu’na tazminat davası açtı.

Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Avukat Jale Dizdarlı tarafından yapılan açıklamada “Söz konusu belediye başkanıhakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar nedeniyle ‘zem ve kadih’ (hakaret ve sövme) davası açılmıştır.” dedi.

TIP-İŞ Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, kamu hekimlerini itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımlar sergileyen tüm kesimlerle ilgili gerekli cezai işlemlerin yapılması için yasal yollara başvuracaklarını belirtmişti.

TIP-İŞ “Ülkemizde devlet eliyle yürütülen, hekimliği itibarsızlaştırma, hekim emeğini değersizleştirme, sağlık sistemindeki sorunların günahını hekimlerin ve kamu sağlık çalışanlarının boynuna asma ve hekimleri hedef gösterme politikaları sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin en önemli nedenidir. Az ve ucuz iş gücü ile çok hizmet hedeflemenin sonucu olarak hasta memnuniyetsizliği ve şiddet karşımıza çıkmaktadır. Kıbrıs sorunu kadar eski olan sağlık sistemindeki yasal düzenleme ve alt yapı eksiklikleriyle birlikte az hekimle çok iş yaklaşımı bizleri iyi hekimlik ortamından uzaklaştırmaktadır. 

Belediye seçimlerinin de yaklaşmasıyla birlikte yine göz önünde bulunmaya çalışan bazı çevreler, 4 yıldır tanısı olup tedavi alan, daha sonra atak geçirip Mağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra gözetim altında tutulurken kendi isteğiyle hastaneden ayrılan hasta bir vatandaşımız üzerinden bile prim yapmaya çalışmaktadır. Bu durum ülkemizde siyasetin geldiği nokta açısından kaygı vericidir.” açıklamasında bulunmuştu. (mavi ajans)

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