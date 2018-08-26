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‘Aile meclisi kararı’yla eşini öldüren koca, 2 yıl sonra yakalandı

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Diyarbakır'da, eşi Çiğdem Pala'yı (24) 'aile meclisi'nin kararıyla yatak odasında başından vurarak öldüren Doğan Pala (26), 2 yıl sonra polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
‘Aile meclisi kararı’yla eşini öldüren koca, 2 yıl sonra yakalandı

Merkez Yenişehir İlçesi’nde 29 Ağustos 2016 tarihinde su tesisatçısı olan Doğan Pala, 3 çocuk annesi, eşi Çiğdem Pala’yı yatak odasında başından vurarak öldürüp, kaçtı. Çocukların bağrışmaları üzerine kapısı açık olan eve giren komşuları, genç kadını yatak odasında kanlar içinde buldu. Çağırılan sağlık ekibi, Çiğdem Pala’nın yaşamını yitirdiğini saptadı. Polis ekipleri Doğan Hala’yı yakalamak için çalışma başlatırken, çiftin 2’si kız, 3 çocuğu ise koruma altına alındı.

Polisin yaptığı araştırmada, Çiğdem Pala’nın evlenmeden önce başkasını sevdiğini, bu kişinin genç kızı ailesinden istediğini, ancak ailenin zorla amcasının oğlu Doğan Pala ile evlendirdiğini saptadı. Çiğdem Pala’nın bir süre sonra sevdiği kişiyle yeniden görüşmeye başladığını ve bunu öğrenen Doğan Pala’nın ‘Aile meclisi’ kararı ile eşini infaz ettiği tespit edildi.

AİLE BÜYÜKLERİNE AZMETTİRME SUÇUNDAN İDDİANAME

Olayla ilgili gözaltına alınan çiftin amcası B.P. (39), ‘kasten öldürmeye azmettirme’ iddiasıyla tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, firari Doğan Pala hakkında ‘tasarlayarak öldürme’, çiftin amcaları B.P., halaları A.P. (54) ile H.P. (55) ve babaanneleri N.P. (71) hakkında ise ‘kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırladı. Sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

SUÇ ALETİ SİLAHLA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı Doğan Pala’nın, merkez Sur ilçesine bağlı Küçük Kadı köyünde olduğunu belirledi. Ekipler, cuma gecesi jandarma ve Özel Hareket polislerinin de destek verdiği operasyonla Pala’yı yakalayarak gözaltına aldı. Doğan Pala ile birlikte eşini öldürürken kullandığı silan da ele geçirildi. Emniyete götürülen Pala’nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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