  • BIST 1.542
  • Altın 442,399
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

Airbus'ta 500 işçi karantina altına alındı

»
Avrupa'nın en büyük uçak üreticisi Airbus'ta çalışan 500 kişi karantinaya alındı.
Airbus'ta 500 işçi karantina altına alındı

Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan uçak üreticisi Airbus'ta, 21 çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 500 kişi karantina altına alındı. 

Airbus çalışanlarının yakalandığı virüsün mutasyona uğramış yeni varyant olup olmadığının en erken hafta ortasında belli olması bekleniyor.

Avrupa'nın en büyük uçak üreticisi olan Airbus, 2019 yılı sonu itibariyle dünyanın en büyük üreticisi ünvanını aldı. Hamburg'da bulunan şirkette 12 binden fazla kişi çalışıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Facebook, Türkiye’ye temsilci atayacak18 Ocak 2021 Pazartesi 21:18
  • 'Mesajlaşma uygulamalarını aşırı kullanmaktan kaçının' uyarısı!16 Ocak 2021 Cumartesi 23:00
  • KVKK'dan Whatsapp açıklaması:Yapılabilecek bir şey yok16 Ocak 2021 Cumartesi 16:11
  • 'Türklerin attığı negatif tweetler, pozitif paylaşımların neredeyse iki katı'16 Ocak 2021 Cumartesi 10:38
  • WhatsApp’tan flaş gizlilik sözleşmesi açıklaması!. O karar 3 ay ertelendi!.15 Ocak 2021 Cuma 22:56
  • ''İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık ettik''14 Ocak 2021 Perşembe 15:50
  • Uzaya Gönderilen Şarap Ve Üzüm Asmaları Dünyaya Geri Dönüyor14 Ocak 2021 Perşembe 11:13
  • Telegram 500 milyon kullanıcıya ulaştı13 Ocak 2021 Çarşamba 11:13
  • Trump'ın YouTube hesabı da kapatıldı13 Ocak 2021 Çarşamba 10:57
  • WhatsApp'taki özel sohbetler Google'a sızdı!13 Ocak 2021 Çarşamba 10:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti