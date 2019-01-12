AirPods gizli konuşmaları duyabiliyor

Apple'ın işitme engellilere yönelik geliştirdiği iOS 12 ile birlikte kullanıcılara sunulan Live Listen özelliği, işitme engellilerin telefonlarını kullanarak sesi daha iyi duyabilmelerine olanak sağlıyor. Ancak bu özellik aynı anda casusluk amacıyla da kullanılabiliyor.

Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods, bir süredir kullanıcılaa Live Listen özelliğini sunuyor. Bu özellik iOS 12'de işitme cihazı olarak çalışabiliyor. Live Listen özelliğinde telefon mikrofon olarak kullanılırken, sesi yakalıyor ve AirPods'a iletiyor.

Diğer yandan Reddit ve Twitter'da bazı kullanıcılar AirPods'un bu özelliğinin pek de hoş olmayan bir şekilde kullanılabildiğine dikkat çekiyor. Live Listen özelliği aktif durumdayken, iPhone'ların herhangi bir odaya bırakılması ve sizin odada olmamanız halinde bile AirPods ile odada ne konuşulduğunu net bir şekilde duyabiliyorsunuz.