AK Parti'de liste dışı kalan bakanlar kimler? İşte liste...

AK Parti'nin milletvekili listesinde hükümetin ekonomi kurmaylarının hiçbirisi yer almadı... AB Bakanı Ömer Çelik de listeye girmeyen bir değer bakan oldu... Hangi bakan nereden aday oldu?..

AK Parti milletvekili listesinde kabinenin ekonomi kurmayları yer almadı. AB Bakanı da listeye girmeyen bir diğer isim oldu. Bakanlar Kurulu'nda başka liste dışında kalan isim olmadı...

EKONOMİ YÖNETİMİ LİSTEDE YOK... Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Ak Parti'de milletvekili aday listesine girmedi.

AB BAKANI DA LİSTEDE YOK: Listeye girmeyen bir diğer bakan ise AB Bakanı Ömer Çelik listede yer almadı.

KUZU, KÜLÜNK, TAYYAR VE METİNER YOK... 167 vekil yeniden aday gösterilirken, 149 milletvekili listelere giremedi... Cumhurbaşkanı danışmanlarından Burhan Kuzu ve son dönemdeki çıkışlarıyla Erdoğan'ın tepkisini çeken İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Adıyaman milletvekili Mehmet Metiner de listeye giremedi...

HANGİ BAKAN NEREDEN ADAY?.. Peki Kabine'de kim nereden aday gösterildi?

- Başbakan Binali Yıldırım, İzmir 1. bölge, 1. sıradan aday oldu...

- Başbakan Yardımcısı / Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Yozgat 1. sıra

- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa 1. bölge 1. sıra

- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Erzurum 1. sıra

- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Kocaeli 1. sıra

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi...

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıradan aday

- Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar 1. sıra

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıra

- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep 1. sıra

- Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Kars 1. sıra

- Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş İstanbul 3. bölge 1. sıra

- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsun 1. sıra

- Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa 1. sıra

- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Sivas 1. sıra

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya 1. sıra

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri 1. sıra

- AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal Kahramanmaraş 1. sıra

- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara 2. bölge 1. sıradan aday

- Tuğrul Türkeş, Ankara 1. bölge 1. sıradan aday

- Mustafa Şentop Tekirdağ 1. sıradan aday

- Mehdi Eker, Diyarbakır 1. sıradan aday

- Nabi Avcı Eskişehir 1. sıradan aday