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AK Parti'ye oy vermeyeni Allah çarpar

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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin ziyaretinde konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salahaddin Hünü, "AK Parti'ye oy vermeyeni Allah çarpar" dedi.
AK Parti'ye oy vermeyeni Allah çarpar

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salahaddin Hünü’yü ziyaret etti.

Ege’de Son Söz’ün haberine göre, Salahaddin Hünü, Zeybekci’ye çerçeve içinde Ayetel Kürsi hediye etti. Hünü, “Kendisine layık değil ama Allah nazardan korusun diye bir Ayetel Kürsi hediye etmek istiyoruz. Allah ayağını düz bastırsın, hata, kaza vermesin. İnşallah belediye başkanımız olarak da bizi ziyaret etmeyi Allah nasip etsin” dedi. Zeybekci ise “İnşallah bunu da 1 Nisan’da belediyeye koyarız” diye konuştu.

Sonrasında Hünü, “Ben belediye başkanından memnunum Allah da memnun etsin inşallah. Hepiniz de memnun olacaksınız, Bak AK Parti’ye oy vermeyeni Allah çarpar” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Zeybekci, “Bak birileri yanlış anlar” derken Hünü, “Anlasın, ne anlarsa anlasın” karşılığını verdi.

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