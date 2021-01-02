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Akansoy: Eğer bir kişi sizi taciz ve tehdit ederse yapmanız gereken bellidir

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CTP milletvekili Asım Akansoy bugün bir gazetede hakkında çıkan haberle ilgili açıklama yaptı.
Akansoy: Eğer bir kişi sizi taciz ve tehdit ederse yapmanız gereken bellidir

Asım Akansoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bir kişiyi polise şikayet etmişim ? Başka ne yapmışım, sözde küfür etmişim. Şimdi bir defa, bir vatandaş olarak, beni sürekli rahatsız eden bir kişiyi Polise şikayet etme hakkım vardır ve bunu da sonuna kadar kullanırım.” ifadelerine yer verdi.

Akansoy’un açıklaması şöyle:

Ülke yangın yeri. Ekonomik sorunlar, sağlık sorunları toplumu ciddi anlamda etkiler ve hepimiz bunun çözüm yolları ile kafa yorarken, Avrupa Gazetesi bugün beni manşete çekme ihtiyacı duydu.

Neden ?

Bir kişiyi polise şikayet etmişim ? Başka ne yapmışım, sözde küfür etmişim.

Şimdi bir defa, bir vatandaş olarak, beni sürekli rahatsız eden bir kişiyi Polise şikayet etme hakkım vardır ve bunu da sonuna kadar kullanırım.

Milletvekili falan olduğum için değil. Vatandaş olduğum için.

Eğer bir kişi sizi taciz ve tehdit ederse yapmanız gereken bellidir, Polise gidersiniz baştan sona her şeyi anlatırsınız, şikayetçi olduğunuzu söylersiniz. Ben de aynı kişi ile ilgili son dönemde ikinci kez böyle bir girişimde bulundum. İlkinde kendisine ulaşılamadığı bana iletilmişti, geçen gün telefonla tehdit edince bir kez daha gitmek zorunda kaldım.

Kişi olarak benim Polis dışında bu gibi konular için başvuracağım başka bir makam yok. Gittim her şeyi anlattım ve şikayetçi oldum.

Şener Levent’in başta küfür iddiası olmak üzere, konu ile ilgili yazdığı pek çok şey yalandır. Beni tanımadığı çok belli, küfrü de bende aramasın.

Objektif habercilik bu değil. Çamur atarak olmaz bu işler. Tarafları önyargısız dinleyecek bir habercilik anlayışı gerekir.

Bu tür yalanlarla toplumun zamanını almak bana yakışmaz.

Bu habere karşı tüm yasal haklarımı saklı tutuyorum.

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