Akansoy: Kıbrıs Türk halkını, siyasi iradesini, kurumlarını ve demokratik değerlerini kimse yok sayamaz.

CTP Milletvekili Asım Akansoy sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamaları eleştirdi.

İşte o paylaşım:

Kıbrıs Türk halkını, siyasi iradesini, kurumlarını ve demokratik değerlerini kimse yok sayamaz.

Dün de vardık, bugün de varız yarın da varolacağız !

Burasının bir alt yönetim olmadığını, bunu kabul etmediğimizi, reddettiğimizi, kendi kararlarımızı verebilecek düzeyde olduğumuzu, kendi sosyal değerlerimizi, kimliğimizi sonuna kadar savunacağımızı yeniden ve yeniden vurgulayacağız.

Bunu dünden bugüne herkes biliyor, bilmeyenler öğrenecek.

Yalan ve demagoji ile hiçbir yere varılamaz.

Anayasa Mahkemesinin son derece doğru kararına saygılı olmak zorundasınız.

Kıbrıslı Türk topumunun bölünüp parçalanmasına da, bölünüp yönetilmesine de asla izin vermeyeceğiz.

Kıbrıs Rum milliyetçilerine azınlık olmayı reddettiğimiz gibi, alt yönetim olmayı da reddediyoruz.

Onurlu, adil bir federal çözümün toplumsal varlığımız, varoluşumuz için ne denli acil olduğunu, sayenizde tekrar ve tekrar hatırlıyoruz.

#reddediyoruz