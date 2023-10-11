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Akansoy: Tüm ayrılıkçı perspektiflere karşıyız

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Akansoy: Tüm ayrılıkçı perspektiflere karşıyız
Akansoy: Tüm ayrılıkçı perspektiflere karşıyız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, KKTC’nin isminin değiştirilmesiyle ilgili ortaya atılan fikirlerin yeni bir ayrılıkçı serüvene doğru gitmesi halinde bunun karşısında olacaklarını dile getirdi, sadece BM parametreleri ekseninde bir çözümü gözeten düzenlemeleri görüşebileceklerini ifade etti. Akansoy bu sabah, Kanal SİM’de Meyil Adakul’un hazırlayıp sunduğu “Geniş Açı” programına konuk olarak gündemdeki konuları değerlendirdi. Pile’de son olarak yaşanan gelişmelerin olumlu olduğunu ve uzlaşıya varılmasının kendileri için sevindirici bir gelişme olduğunun altını çizen Akansoy, bu yapıcı tavrı selamladıklarını belirtti. Türkiyeli bazı yetkililerin KKTC’nin adının değiştirilmesiyle ilgili yarattıkları gündemle ilgili de konuşan Akansoy, bu tartışmaların Kıbrıs Türk halkının gündeminde olmadığını da dile getirdi.

 

“Tatar ve hükümetin bile haberi yok”

KKTC’nin adının Kıbrıs Türk Devleti veya Kıbrıs Devleti gibi isimlerle değiştirilme gündeminden Ersin Tatar ve ülkeyi yönettiğini iddia eden hükümet yetkililerinin dahi haberi olmadığını belirten Akansoy, New York’ta gerçekleşen BM Genel Kurulu öncesinde ve sonrasında Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantılara katıldıklarını ancak böyle bir konunun gündeme dahi gelmediğini açıkladı. Akansoy, “Kıbrıs tük halkı kendi durumunu değerlendirmekten acizmiş gibi, kendiyle ilgili geleceğe dair söz söyleme kapasitesi yokmuş gibi Ankara’dan bu tip açıklamaların yapılması kabul edilebilir değil” dedi.

 

“Ayrılıkçı serüvenleri kabul etmemiz mümkün değil”

Ülkenin isminin değiştirilmesinin şayet ayrılıkçı serüvenlere kapı açacak bir durum yaratacaksa buna kesinlikle karşı çıkacaklarının altını çizen Akansoy, “Ancak bu BM parametreleri ekseninde bir çözümü gözeten düzenleme ise bunu da bilmek isteriz. Ayrılıkçı bir perspektiften yola çıkılacaksa bizim burada herhangi bir kabulümüz olmaz” dedi. Erhan Arıklı’nın “Kıbrıs Türk Devleti’ni kurup federasyonu gömeceğiz” açıklamalarına da yanıt veren Akansoy, “Federasyonu gömmek için Kıbrıs Türk Devleti’ni kurmak Erhan Arıklı’yı aşar” ifadelerini kullandı.

 

“Hristodulidis çözüm isteyen lider rolüne geçti”

Ersin Tatar ve hükümetin ayrılıkçı tezleri sayesinde Güney Kıbrıs ve Rum lider Nikos Hristodulidis’in dünya gözünde şu an çözümü isteyen taraf rolüne geçtiğini ifade eden Asım Akansoy, “İhtiyacımız olan şey BM Güvenlik Konseyi kararları içerisinde hareket edilmesidir” dedi. Başkanlık sistemine geçişle ilgili tartışmalara da değinen Akansoy, yeni bir anayasa hayali kuranların aynı zamanda başkanlık sistemine geçiş ve yargı bağımsızlığını ortadan kaldırma hayalleri de kurduklarını ancak kendilerinin böyle bir tartışma içerisinde olmadıklarını belirtti. Akansoy halkın gündeminin de bu konular olmadığına işaret ederek, “İnsanların sosyal, ekonomik, eğitim ve göç sorunları var. Bunlarla ilgili adım atılması gerekir. Siyasi istikrar bu ülkede önemli bir konudur ve bu parlamenter sistemde sağlanabilir. Erhan Arıklı’nın bizim adımıza konuşma hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

 

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