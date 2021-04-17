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Akansoy’dan Fuat Oktay’a: ‘Burası sizin Vilayetiniz değildir’

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CTP Milletvekili Asım Akansoy bir paylaşım yaptı
Akansoy’dan Fuat Oktay’a: ‘Burası sizin Vilayetiniz değildir’

CTP Milletvekili Asım Akansoy bir paylaşım yaptı:

Sayın Oktay,

Burası sizin vilayetiniz değildir.

Ankara’dan emirler yağdırarak Kıbrıslı Türkleri yönetemezsiniz.

Kıbrıslı Türkler size biat etmeyeceklerdir. Kendi kendini yönetebilecek kapasitemiz vardır. Bunu biliyorsunuz.

Aşağıdaki metni ancak memurlarınıza gönderebilirsiniz. Seçilmiş ya da atanmış.

Son altı aylık icraatlarınız ile burada herşeyi yıktınız. Hala daha devam mı etmek istiyorsunuz ?
Buna izin vermeyeceğiz.

Demokrasimize, kendi kendimizi yönetme irademize, bağımsız yargımıza sonuna kadar sahip çıkacağız !

Kıbrıslı Türk halkı en az diğer halklar kadar haysiyetli bir halktır. Bunu tarih boyunca korumasını hep bildi, bunu hiç unutmayınız.

Demokrasi, federal çözüm ve kendi kendimizi yöneteceğimiz bir düzen için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Lütfen, takipçisi olunuz.

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