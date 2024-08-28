Akansoy’dan Tatar’a: Yatırımcıların hapse atılmasında yalan siyasetinin payı var

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı eleştirdi.

CTP Genel Sekreteri Akansoy, "Ersin Bey eleştirilmekten pek rahatsız oluyor. Sadece eleştirilmekten değil, diyalogdan da rahatsız oluyor. Sorular soruyor ancak gel TV’de halkımızın önünde konuşalım dediğimizde ise demagoji yapmayın diyor… Kimin demagoji yaptığını kimin gerçeklerden bahsettiğini halkımız karar versin istiyoruz. Yok olmaz diyor; kaçıyor" ifadelerini kullandı.

"SİSTEM KALMADI"

"Bulunduğu makamı tek yanlı saldırılar için kullanıyor" diyen Akansoy, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

"Yalanlarla dolu siyasetinin Kıbrıslı Türkler tarafından benimsenmediği, göreve getirildiği günden itibaren taş taş üstüne koyamadığı ise esas gerçek. Yanlış siyaseti Kıbrıs Türk halkına hem zaman kaybettiriyor hem de itibar.

2020 yılından bugüne, ne Kıbrıs sorununda ne de izolasyonlar bağlamında adım atılmadığı gibi, dünya ülkeleri karşısında da ciddi anlamda pozisyon kaybettik. Kabul edilemez talepler hem bizi geriye itti hem de Hristodulidis’e hak etmediği çözüm lideri görüntüsü verdi. Ülke çökmüş durumda, tam bir enkaz görüntüsü var. Sistem kalmadı: Eğitimden mi bahsedelim, sağlıktan mı? Enerjiden mi pahalılıktan mı? Kamu arazilerinin peşkeş çekilmesinden mi? Plansız programsız inşaat yatırımlarından mı bahsedelim, yatırımcıların güneyde hapiste olmasından mı?"

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ BİZE ANLATAMAZ BİR KERE, ONU GEÇELİM"

Akansoy, "Mülkiyet konusunun Kıbrıs sorununun ana başlıklarından biri olduğunu bile bile yatırımcıyı ateşe atmalarını, plansızlığın kamu gücünü hizmet vermez hale getirdiğinden mi? Kapalı Maraş’ı açtık diye diye yüzlerine gözlerine bulaştırmalarını mı anlatalım… Anlatmaya devam edeceğiz elbette. Ancak tümünde Tatar’ın yalan siyasetinin rolü var. Tümünde" dedi.

Asım Akansoy, "Şimdi de basın özgürlüğü, CTP’nin yayın organı, devlet yönetme, devlet insanı olma iddiası… Gibi garip garip şeyler üzerinden açıklama yapıyor. Basın özgürlüğünü bize anlatamaz bir kere, onu geçelim. Şikayet mercileri ise bellidir. Ancak bunun gündeme taşınmasının bir adabı, usülü var. Kamuoyuna açıklama yapmak, popülizm değilse nedir?" diye sordu.

"SİZDEN BU HALKIN HİÇBİR BEKLENTİSİ KALMADI"

CTP Genel Sekreteri Akansoy, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kendisini eleştirenlere tahammül edemeyen siyasetçi, mağdur psikolojisine girmeden önce, kendinden farklı düşünenlere destekçi yayın organları tarafından her gün nasıl saldırıldığına, nasıl bel altı vuruşlarla toplumsal değerlerin yıkılmaya çalışıldığına, toplumun bölünmeye çalışıldığına da dönüp bir bakması gerekir. Siyasi ahlak varsa, bunu gerektirir. Memleket yangın yeri. Yalan siyasetleriniz memleketi bitirdi. Sizden bu halkın hiçbir beklentisi kalmadı. Evet, siyaset ciddiyet ister, bilgi, deneyim ister, sorumlulukla hareket ister ancak her şeyden önce halkın onayını, katılımını ister! Bu da sizde yok!"