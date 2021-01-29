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Akçiçek Hastanesi'nde vakalar arttı

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Girne Akçicek Hastanesi’nde doktor, hemşire arasında görülen Covid-19 vakalarında artış yaşanıyor.
Akçiçek Hastanesi'nde vakalar arttı

Girne Akçicek Hastanesi’nde doktor, hemşire arasında görülen Covid-19 vakalarında artış yaşanıyor.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre dün pozitif  çıkan hemşirenin çok sayıda temaslısı olduğu öğrenildi. Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci’nin de  temaslı olması nedeni ile kendini izole ettiği belirtildi.

Birçok doktor ve hemşirenin  temaslı olarak evlerinde izole bir şekilde beklerken testlerinin pozitif olduğu bu nedenle hastanenin işleyişi ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın hastane ile ilgili yeni önlemler alması bekleniyor.

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