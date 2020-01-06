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Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında fırtına ve yoğun yağış: Mersin için kırmızı uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugünden itibaren Adana ile Mersin'de kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği duyuruldu.
Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında fırtına ve yoğun yağış: Mersin için kırmızı uyarı

Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenen yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'MeteoUyarı' haritasında Mersin, kırmızı ile gösterilirken, İstanbul ve Balıkesir için de kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı.

Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Kuzey Ege'de Gökçeada ve Bozcaada'ya, Güney Marmara'da ise Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına deniz ulaşımı sağlanamıyor.

İstanbul ve Ankara Valilikleri de hava olayları nedeniyle uyarılarda bulundu.

İstanbul Valiliği il genelinde rüzgarların "Anadolu Yakası’nda fırtına (60-80 km/sa), İstanbul'un Avrupa Yakası’nda ise kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğini" söyledi.

Valilik "Bu akşam saatlerinden itibaren il genelinde görülecek olan sağanak yağışların, yarın gün boyunca ve Salı günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması tahmin edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Ankara Valiliği ise "Meteorolojik verilere göre yarın Ankara ve çevresinde fırtınanın saatte 50-80 kilometre seklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusu kamuoyunun bilgisine sunulur" açıklamasında bulundu.

Marmara'da gemi trafiği etkilendi

DHA'nın haberine göre Çanakkale Boğazı'nda, Çanakkale- Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle 09.00'dan itibaren geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğaz hattındaki Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri ise şu an aksamadan devam ediyor.

Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'ne çıkış yapan Panama bayraklı 100 metre uzunluğundaki 'Medkon İstanbul' isimli gemi Bozcaada'nın kuzey hattında seyrederken, saat 08.45 sıralarında kuvvetli fırtınaya yakalandı.

Gemiden 6 konteyner dalgaların etkisiyle denize düştü. Yola devam edemeyen gemi, geri döndürülerek, Bozcaada'nın kuzey batısına demir atıldı.

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