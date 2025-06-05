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Akdeniz’de 4,2 büyüklüğünde deprem!

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Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Sismoloji Servisi, bugün saat 07.32 sıralarında Akdeniz Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 97 kilometre uzaklıkta 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.
Akdeniz’de 4,2 büyüklüğünde deprem!

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Sismoloji Servisi, bugün saat 07.32 sıralarında Akdeniz Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 97 kilometre uzaklıkta 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.

Daire’den yapılan açıklamada, depremin hafif şiddette olduğu belirtildi.

Meteoroloji Dairesi’nin ilk değerlendirmeleri sonucunda ise, depremin merkez üssünün 35.85 kuzey ve 32.14 doğu koordinatlarında, yaklaşık 20 kilometre derinliğinde Kıbrıs’ın kuzeybatısında denizde olduğu saptandı.

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgide ise, depremin 4 büyüklüğünde Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana geldiği belirtildi.

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