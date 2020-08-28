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Akdeniz'de it dalaşı! Türk gemisine yaklaşan Yunan F-16’larını Türk F-16’ları engelledi

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Akdeniz'de it dalaşı! Türk gemisine yaklaşan Yunan F-16’larını Türk F-16’ları engelledi
Akdeniz'de it dalaşı! Türk gemisine yaklaşan Yunan F-16’larını Türk F-16’ları engelledi

TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz’de Türk gemisin yaklaşan Yunan F-16’larını Türk D-16’ları engellediğini duyurdu.

TC Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası’ndan kalkarak GKRY’ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır.” denildi

MSB'den yapılan açıklamada, '' 27 Ağustos 2020 tarihinde Türk Hava kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası'ndan kalkan ve GKRY'ye doğru giden 6 adet F-16 uçağı tespit edilmiştir. Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs adasının güneybatısında önleme yapılmış, uçakların Yunanistan'a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır.

Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.'' denildi.

 

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