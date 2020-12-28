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Akdoğan - Yiğitler Yolunda Ölümlü Kaza

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Akdoğan - Yiğitler Yolunda Gerçekleşen Trafik Kazasında Ortaç Gürbüz Hayatını Kaybederken, Araçta bulunan İki Arkadaşı Yoğun Bakıma Alındı
Akdoğan - Yiğitler Yolunda Ölümlü Kaza

28.12.2020 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Akdoğan - Yiğitler Anayolu üzerinde 0 - 1 kilometreleri içerisinde, Erdemli’de sakin Ortaç GÜRBÜZ (E-25), yönetimindeki ES 375 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yolun solundan çıkıp kontrolsüzce tekrardan yola giriş yaptıktan sonra, yine kontrolsüzce yoluna devam ederek yolun sağından çıkarak  selvi ağacına çarpıp takla atmıştır.

        Kaza sonucu ES 375 plakalı araç sürücüsü Ortaç GÜRBÜZ olay yerinde yaşamını yitirirken kazada yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Muhammed Ali GÜNDOĞAN (E-22) ve Emin YALÇIN (E-23) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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