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Akdoğan'da 3 pozitif vaka daha...Vaka sayısı 9'a çıktı

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Akdoğan'da 3 pozitif vaka daha...Vaka sayısı 9'a çıktı
Akdoğan'da 3 pozitif vaka daha...Vaka sayısı 9'a çıktı

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’in tam açıklaması şöyle:

Değerli Belde Halkım,

Dün yapmış olduğum açıklamada belirtmiş olduğum gibi test sonuçları çıktıktan sonra sizleri en doğru şekilde bilgilendirmek bizim için bir görevdir. Belirtmek isterim ki daha önceden pozitif olup tedavisi devam eden 5 arkadaşımızın yanında dün bu sayı 6 pozitif vakaya çıkmıştı, dün yapılan 340 test sonucuna göre bize ulaşan bilgiler doğrultusunda ne yazık ki 3 pozitif vaka daha tespit edilmiştir. Böylece şuan itibarıyla 9 pozitif vakamız var. 

Lütfen temaslı olan kimseler kendini gizlemesin bize veya Sağlık Bakanlığına ait 1102 nolu telefonundan ulaşsınlar. Lütfen herkes Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin almış olduğu kararlara doğrultusunda 10 Şubat 23.59 kadar uzatılan sokağa çıkma yasağına uysun. Akdoğan Belediyesi olarak tüm çalışanlarmızla  birlikte sizler sağlığı için bizler sahada çalışmaya devam ediyoruz. Bir kez daha hasta olan herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunar en erken zamanda sağlıklarını kavuşmalarını dilerim...

Lütfen kurallara uyalım...Uymayanları Uyaralım.

Unutmayın Bizim için Değerlisiniz...

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