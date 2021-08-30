Akel: Anastasiadis’in üniter devlete geri dönüşle çözüm tezi Tatar’ın iki devletli çözüm tezi gibi BM kararlarına aykırıdır

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Nikos Anastasiadis’in 1960 Anayasası temelinde üniter devlete geri dönüşle ilgili tezini yorumlayarak, üniter devlet çözümünün, Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm tezi gibi, Doruk anlaşmalarına ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu ve politikanın mantığı ortadan kaldıramayacağını söyledi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanu Anastasiadis’in siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki bölgeli çözüme bağlı kalmaya devam edip etmediğine yönelik gazetecilerin sorusuna Hükümet Sözcüsü’nün yanıt vermediğini hatırlatarak, üniter devlet tezinin taksime yolu açtığına işaret etti.