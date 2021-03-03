AKEL, barikatlarda geçiş normalleşmeli

AKEL, barikatlardan geçişlerde ilk kısıtlayıcı önlemlerin uygulanmaya başlamasının üzerinden tam bir yılın geçmesi vesilesiyle, geçişlerin kademeli olarak normalleştirilmesinin şart olduğunu hatırlattı.

AKEL, barikatlardan geçişlerde ilk kısıtlayıcı önlemlerin uygulanmaya başlamasının üzerinden tam bir yılın geçmesi vesilesiyle, geçişlerin kademeli olarak normalleştirilmesinin şart olduğunu hatırlattı.

Açıklama şöyle:

2003 yılında barikatların açılması ve ardından geçen bunca yılda yaşananlar Kıbrıslırumlar ve Kıbrıslıtürklerin barış içerisinde bir arada yaşayabileceklerinin ve ortak geleceklerini birlikte inşa edebileceklerinin en büyük kanıtıdır. Bu, Kıbrıs’ın ve Kıbrıs halkının yeniden birleşmesi sürecinde halkımızın en büyük kazanımlarından biridir.

Son yıl içerisinde pandemi vesilesiyle, her iki taraftan da barikatlardan geçişlerle ilgili olarak bir dizi çelişkili ve tuhaf önlemlerin alındığına da tanık olduk. Üstelik bunların, taraflar arasında istişare ve işbirliği çerçevesinde yapılmadığına da BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’ne son raporunda işaret edildi. Şu anda geçişlerde Kıbrıstürk tarafınca daha katı ve gereksiz bazı kısıtlamaların uygulandığı da bir gerçektir.

AKEL, ilgili İki Toplumlu Teknik Komiteler (Sağlık, Barikatlar) aracılığıyla önümüzdeki dönemde geçişlerin normalleştirilmesi için gerekli adımların aşamalı bir şekilde yaşama geçirilmesini önermektedir. Hızlı test uygulamaları ve aşılar, bu geçiş aşamalarında temel araçları teşkil edebilirler. Ayrıca Ara Bölge’de iki toplumlu buluşmalar için gerekli kolaylıklar da sağlanmalıdır.

Tüm bu konularla ilgili olarak, AKEL Yeniden Yakınlaşma Bürosu geçtiğimiz günlerde iki toplumdan onlarca kuruluşla temasa geçerek, internet üzerinden görüş alışverişinde bulunduğu iki toplumlu bir webinarı da gerçekleştirdi.

AKEL olarak, çeşitli sosyal kuruluşlardan aldığımız önerilerin de ışığında daha fazla fikir ve önerilerle katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz.