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Akel’den Anastasiadis’e eleştiriler

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Güney Kıbrıs’taki AKEL partisinin, dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e eleştiriler yönelttiği bir açıklamada bulunduğu haber verildi.
Akel’den Anastasiadis’e eleştiriler

Güney Kıbrıs’taki AKEL partisinin, dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e eleştiriler yönelttiği bir açıklamada bulunduğu haber verildi.

Haravgi’nin haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i Kıbrıs sorununda tehlikeli bir şekilde davranmakla suçlayan AKEL Polit Büro Üyesi Aristos Damianu, Anastasiadis’in başka çözümlerle flört etmesinin, müzakerelerin başlaması çabalarında çıkmaza sebep olması için, Türkiye açısından bir teşvik olarak faaliyet gösterdiği uyarısında bulundu.

Rum hükümeti sözcüsü Prodromos Prodromu’nun dün Rum basınında yer alan demecinde kullandığı bazı ifadeleri yorumlayan ve eleştiren Damianu, “Kıbrıs Rum kesimi olarak, federasyon çözümüne ilişkin çabanın başarısız olması halinde, gerek konfederasyon gerek iki devlet çözümünü tartışmaya istekli oldukları mesajını vermeleri durumunda, bunun yalnızca tehlikeli politikalardan değil, ülkenin yabancılara peşkeş çekilmesinden de ibaret olacağını” öne sürdü.

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