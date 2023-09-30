Akıl Sağlığı İnsiyatifi ve Psikiyatri Hemşireleri İnsiyatifi: Toplum liderleri saygılı bir iletişim biçimi benimsemeli

Akıl Sağlığı İnsiyatifi ve Psikiyatri Hemşireleri İnsiyatifi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın sosyal medya eleştirilerine "Bu kadar ruh hastasını nasıl yetiştirmişiz" yorumuna ilişkin açıklama yaptı. İnisiyatiften yapılan açıklamada, “Toplum liderleri, dilin gücünün bilincinde olarak daha saygılı ve anlayışlı bir iletişim biçimi benimsemelerini talep ediyoruz” denildi.

İnsiyatiften yapılan açıklama şöyle:

“Bugün yaşanan bir olayda, bir milletvekili tarafından bir kişiye yöneltilen "Ruh hastası" ifadesiyle ilgili olarak Akıl Sağlığı İnsiyatifi ve Psikiyatri Hemşireleri İnsiyatifi olarak bir açıklama yapmak istiyoruz.

Akıl sağlığı damgalaması, ruhsal sağlık sorunlarına sahip bireylerin karşılaştığı olumsuz tutumlar ve stereotipler, ayrımcılıkla mücadele etmek için kararlılıkla çalıştığımız bir konudur. Bu nedenle, toplum liderleri ve yetkililerin bu tür dil kullanmaktan kaçınmaları son derece önemlidir.

Milletvekillerinin kamuoyunu etkileyen kişiler olarak, söyledikleri sözlerin toplumda büyük bir etkisi olduğunun bilincindeyiz. Ruh sağlığı sorunlarına sahip olan kişilere yönelik aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler, damgalamayı artırabilir ve bu kişilerin yardım arama isteksizliği gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Akıl Sağlığı İnsiyatifi ve Psikiyatri Hemşireleri İnsiyatifi olarak, akıl sağlığı konusunda farkındalığı artırmak ve zihinsel sağlık sorunlarına sahip olan bireylere destek olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca, toplum liderlerinden ve kamuoyundan, dilin gücünün bilincinde olarak daha saygılı ve anlayışlı bir iletişim biçimi benimsemelerini talep ediyoruz.

Zihinsel sağlık sorunları, herhangi bir kişinin kimliğini veya değerini tanımlamaz. Hep birlikte, daha destekleyici ve empatik bir toplum yaratmak için çaba göstermeli ve akıl sağlığı damgalamasını sona erdirmeliyiz.”