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Akıllara Durgunluk Veren Keşifte Satürn'ün Yörüngesinde 128 Yeni Uydu Bulundu

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Akıllara Durgunluk Veren Keşifte Satürn'ün Yörüngesinde 128 Yeni Uydu Bulundu
Akıllara Durgunluk Veren Keşifte Satürn'ün Yörüngesinde 128 Yeni Uydu Bulundu

Jüpiter ve Satürn arasında Güneş Sistemi'nde en çok uyduya sahip olma yarışı nihayet durma noktasına gelmiş olabilir. Bir grup bilim insanı, Uluslararası Astronomi Birliği tarafından resmen tanınan bir keşifle Satürn'ün etrafında asılı duran ve daha önce bilinmeyen 128 uydu buldu.

Böylece gezegenin bilinen toplam uydu sayısı 274'e ulaşarak, sadece 95 uydusu olan Jüpiter'i geride bıraktı.

Keşfedilmeyi bekleyen daha fazla uydu olduğuna dair ilk ipucu, bu tür 62 nesnenin tespit edildiği 2019-2021 yılları arasında geldi. O dönemde henüz tanımlanamayan başka küçük cisimler de tespit edildi. Tayvan'daki Academia Sincia'dan gökbilimci Edward Ashton, "Bunların muhtemelen uydular olduğunu ve keşfedilmeyi bekleyen daha da fazla uydu olduğunu bilerek, 2023'te aynı gökyüzü alanlarını art arda üç ay boyunca tekrar ziyaret ettik" diyor ve ekliyor: "Elbette 128 yeni uydu bulduk. Tahminlerimize göre Jüpiter'in bize yetişebileceğini hiç sanmıyorum."

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